كلوب يكشف موقف ماني وأوريجي من المشاركة أمام شيفيلد في الدروي الإنجليزي

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي،موقف ثنائي الفريق ساديو ماني وديفوك أوريجي، من المشاركة في لقاء الغد، أمام شيفيلد يونايتد، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.



وقال يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة شيفيلد:" ساديو ماني وأوريجي تدربا مع الفريق بشكل طبيعي، وجاهزين لمواجهة الغد".



وأضاف كلوب :" شاكيري غير جاهز لمباراة الغد، لعدم اكتمال شفائه، ميلنر تلقى ضربة قوية في ظهره أمام إم كيه دوانز لكنه على ما يرام.



ويسعى ليفربول بقيادة محمد صلاح لمواصلة الإنتصارات في الدوري الإنجليزي بتحقيق الثلاث نقاط، بينما يطمح شفيلد في مصالحة جماهير بعد الخروج من كأس الربطة، عن طريق تحقيق نتيجة إيجابية أمام الريدز.



ويستهدف ليفربول لتحقيق الفوز الـ 16 له على التوالي في مسابقة الدوري الإنجليزي، مواصلة تألقه أمام الصغار، حيث ولم يتذوق مرارة الهزيمة أمام فريق خارج الستة الكبار منذ يناير 2016.



ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أقرب مانفسيه مانشتستر سيتي، بينما يتواجد شيفيلد في المركز العاشر بـ 8 نقاط.