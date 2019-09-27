Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كلوب يكشف موقف ماني وأوريجي من المشاركة أمام شيفيلد في الدروي الإنجليزي

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 04:35 م
ساديو ماني نجم فريق
ساديو ماني نجم فريق ليفربول
Advertisements
محمد السعيد
كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي،موقف ثنائي الفريق ساديو ماني وديفوك أوريجي، من المشاركة في لقاء الغد، أمام شيفيلد يونايتد، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة شيفيلد:" ساديو ماني وأوريجي تدربا مع الفريق بشكل طبيعي، وجاهزين لمواجهة الغد".

وأضاف كلوب :" شاكيري غير جاهز لمباراة الغد، لعدم اكتمال شفائه، ميلنر تلقى ضربة قوية في ظهره أمام إم كيه دوانز لكنه على ما يرام.

ويسعى ليفربول بقيادة محمد صلاح لمواصلة الإنتصارات في الدوري الإنجليزي بتحقيق الثلاث نقاط، بينما يطمح شفيلد في مصالحة جماهير بعد الخروج من كأس الربطة، عن طريق تحقيق نتيجة إيجابية أمام الريدز.

ويستهدف ليفربول لتحقيق الفوز الـ 16 له على التوالي في مسابقة الدوري الإنجليزي، مواصلة تألقه أمام الصغار، حيث ولم يتذوق مرارة الهزيمة أمام فريق خارج الستة الكبار منذ يناير 2016.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أقرب مانفسيه مانشتستر سيتي، بينما يتواجد شيفيلد في المركز العاشر بـ 8 نقاط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يورجن كلوب يكشف كواليس إصابة ساديو مانى نجم ليفربول

محمد صلاح يبحث عن فك العقدة أمام شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

يورجن كلوب يزف بشرى سارة لعشاق ليفربول

موعد مباراة ليفربول محمد صلاح وشيفيلد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

رسميا.. إقامة لقاء الزمالك وجينراسيون السنغالى ببرج العرب الأحد

جريئة جدا.. نيكول سابا تستعرض أنوثتها بهذه الإطلالة.. صورة

رافعين أعلام مصر.. أهالى كفر الشيخ يدعمون الرئيس السيسي للتنمية والاستقرار.. فيديو وصور

أحمد موسى فى تغطية خاصة على صدى البلد مستمرة للغد ..فيديو

أحمد موسى: المصريون يوجهون اليوم صفعة على وجوه الإرهابيين ..فيديو

مرتضى منصور يكشف عن رئيس الزمالك فى 2039 .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل حفل الختام.. شاهد إطلالات النجمات اليوم في الجونة.. لقاء الخميسي و مي عمر الأبرز

سباق جري لسكان شبرا الخيمة لتنشيط الرياضة.. صور

بنحبك يا ريس.. مظاهرة فى حب الرئيس السيسى أعلى كوبرى أكتوبر.. فيديو