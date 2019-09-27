العالم يحتفل بـ يوم السياحة العالمي.. برلمانيون: استغلاله للترويج لـ مصر يوفر العملة الصعبة.. ومطالب بوضع خريطة لتوضيح أبرز الأماكن الأثرية.. وإضافة منهج تعليمي حول كيفية التعامل مع الزوار الأجانب

آثار البرلمان تطالب بتحديد مسار الاسرة المقدسة والترويج له حول العالم

اقتصادية النواب تطالب بستغلال كنز مصر الأثري لتحقيق أكبر عائد اقتصادي

برلماني يطالب بإضافة منهج تعليمي بالمدارس حول كيفية التعامل مع السائح



يحتفل العالم، اليوم الجمعة، بيوم السياحة العالمى تحت شعار "السياحة والوظائف مستقبل أفضل للجميع"، والذي يأتي كنتيجة حقيقة أثبتتها السياحة حيث تخلق 10 ٪ من فرص العمل في العالم ويتم تضمينها في الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة لقدرتها على خلق عمل لائق .



«أسرع القطاعات نموا»



ونوه تقرير لمنظمة السياحة العالمية، إلى أن السياحة اكتسبت طوال العقود الستة الماضية توسعا وتنوعا مطردين، فأصبحت واحدة من أسرع القطاعات الاقتصادية في العالم نموا وأهمية لما لها من منافع تعود على المجتمعات في كل أرجاء العالم.



«1.3 مليار سائح»



وأوضحت منظمة السياحة العالمية أن عدد السائحين الدوليين على مستوى العالم ارتفع من 25 مليونا في عام 1950 إلى ما يقرب من 1.3 مليار سائح حاليا، وبالمثل ارتفع دخل السياحة في كل أنحاء العالم من مليارين في عام 1950 إلى 1260 تريليون في عام 2015.



وبدوره طالب حسين خاطر عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، وزارة السياحة باستغلال اليوم العالمي للسياحة لوضع خطة تسويقية تستهدف ترويج الاماكن السياحية في مصر بالاضافة الى الاثار الفرعونية، في ظل امتلاك مصر ثلث آثار العالم وغيرها من الشواطئ السياحية.



وأضاف "خاطر" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر لديها كنوز في جميع أنحاء المحافظات من شواطئ علاجية وترفيهية وغيرها من الآثار الفرعونية العظيمة، مؤكدًا أنه إذا تم استغلال هذه الأماكن والاثار بالشكل الجيد ستوفر العديد من العملة الصعبة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.



وأشار عضو لجنة السياحة بالبرلمان إلى أن اغلب الدول العربية لا تمتلك واحد على عشرة من إمكانيات مصر السياحية، مطالبًا بضرورة تحديد مسار العائلة المقدسة وتفعيله والترويج له حول العالم مما يعود بالنفع على الدولة.



كما رحب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بيوم السياحة العالمي الذي يحتفل به العالم أجم، لما له من آثار عظيمة على اقتصاديات الدول من إدخال العملة الصعبة وتوفير فرص العمل التي تقضي على نسبة البطالة وتحقق الاستقرار الاقتصادي.



وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر بها كنز لابد أن تقوم الجهات المسؤولة بالتنويه عنه وهو الشواطئ المتنوعة التي منها العلاجية والدينية والبيئة والرياضية بالإضافة إلى سياحة المعارض والمهرجانات والآثار وغيرها، مؤكدًا أنه إذا تم استغلالها بالشكل المطلوب سترفع مصر إلى قمة الدول أقتصاديًا.



وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن كل نوع من هذه الشواطئ يمكن أن يتم التسويق له بطريقة تؤتي ثمارها على مصر، فمثلا السياحة الدينية منها العائلة المقدسة التي تحدث عنها بابا الفاتيكان وحث المواطنين على زيارتها، بالاضافة إلى عائلة سيدنا موسي منذ والدته إلى أن ترعرعه في مصر.



وأوضح النائب أنه في ظل هذه الحضارة التي يرجع تاريخها 7 الاف سنه، من المفترض أن تكون أغلب الفنادق الموجودة بمصر ممتلئة بنسبة 100% طول العام وذلك من الضروري أن تسعى لتحقيقه وزارة السياحة خلال الفترة المقبلة.



وقال سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن دخل السياحة يأخذه المواطن المصري مباشرة".



وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد، أن العملة الصعبة تأتي إلى مصر عن طريق السياحة فاذا تم الترويج لها بالشكل الجيد، تدخل المليارات من العملة الصعبة إلى البلد، وهذا ينعكس بدوره على الدولار الذي يؤثر مباشرة على أسعار السلع والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.



وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أنه من الضروري أن تقوم الجهات المعنية بعمل خريطة توضيحية لجميع الاماكن السياحية في مصر ووضع خطة تسويقية للترويج عن السياحة حتى يتمكن السائح من معرفة جميع الاماكن السياحية ويستطيع أن يذهب إلى هذه الأماكن بسهولة.



وأوضح النائب أنه لابد أن يتعلم المواطن كيفية التعامل مع السائح حتى لا يأخذ انطباعا سيئ من الدولة، موكدًا أنه تم مناقشة إضافة منهج داخل المواد الموجودة بالمدارس لتدريسها لطلاب حتى يتعلموا كيفية التعامل مع السائح، بالإضافة إلى ضرورة أن يتم تدريب العاملين المؤسسات المسؤولة عن السياحة كيفية استقبال السائح بالطريقة المناسبة.