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ديني

حكم إخراج زكاة المال من الأرباح دون أصل المال.. الإفتاء ترد

السبت 28/سبتمبر/2019 - 03:46 ص
حكم إخراج زكاة المال
حكم إخراج زكاة المال من الأرباح دون أصل المال.. الإفتاء ترد
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محمد شحتة
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن شروط إخراج زكاة المال يكون بتحقق شرطين في المال وهما بلوغ النصاب بقيمة 85 جرام ذهب عيار 21، والشرط الثاني حولان الحول بمرور عام هجري كامل على بلوغ المال النصاب بدون نقصان.

وأضاف أمين الفتوى في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أنه ذا تحقق الشرطين في المال يجب إخراج الزكاة في المال بقيمة 2,5% أو ربع العشر.

وأشار إلى أن هذه النسبة تخرج عن أصل المال وليس الأرباح، فحكم إخراج الزكاة من الأرباح فتوى مخصوصة لحالات معينة وليست فتوى عامة.

وأشار الى أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى جواز تعجيل الزكاة قبل ميعاد وجوبها؛ لِمَا ورد: "أن العبَّاس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك" رواه أحمد وغيره.
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