Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

جهاز رخيص الثمن للقضاء على الصلع .. والفئران أول تجربة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 04:39 م
جهاز رخيص الثمن للقضاء
جهاز رخيص الثمن للقضاء على الصلع.. والفئران أول تجربة
Advertisements
سعيد العربي

ابتكر مهندسون من جامعة ويسكنسون في ولاية ماديسون الأمريكية، جهازا جديدا رخيص الثمن لتحفيز نمو الشعر، يمكن وضعه تحت القبعة العادية لمعالجة الصلع دون أن يلاحظه أحد.

ووفقا لـ Rt يمثل تساقط الشعر مشكلة يعاني منها كثير من الرجال، وعلى الرغم من وجود طرق عديدة لمعالجة هذه المشكلة، إما باستخدام مستحضرات طبية، أو زرع الشعر، إلا أن المستحضرات الطبية إما لا تصلح، أو يؤثر بعضها على القدرة الجنسية للرجل، أو حتى قد يسبب العقم، وإما أنها غالية الثمن. كذلك يلجأ البعض إلى طريقة التحفيز الكهربائي لنمو الشعر، وهي طريقة تساعد في نمو الشعر، ولكنها تتطلب استخدام أجهزة ضخمة، وبطاريتها تحتاج إلى الشحن باستمرار.

تمكن المهندسون تحت إشراف البروفيسور، سودون وانغ، من تجاوز هذه العقبات، وابتكار جهاز لاسلكي يتغذى من حركة المستخدم، ما يستبعد الحاجة إلى بطارية كبيرة. في الوقت الذي يحفز فيه الجهاز فروة الرأس بنبضات كهربائية منخفضة، تساعد على استعادة نمو الشعر، كما أن تأثير الجهاز لا يتوغل إلى أعمق طبقات فروة الرأس العليا، فلا يسبب أي أعراض جانبية.

وقد اختبر المهندسون هذا الجهاز على فئران مخبرية حلق شعرها، ومجموعة أخرى أعطيت مستحضر طبي يساعد على نمو شعرها، والمجموعة الثالثة أعطيت محلول ملحي، فكانت النتيجة أن شعر فئران المجموعة الأولى استعادت شعرها أسرع من فئران المجموعتين الأخريين.

بعد ذلك اختبر الجهاز على فئران لا ينمو شعرها بسبب نقص عوامل النمو، فنمت شعيرات بطول 2 ملم بعد مضي تسعة أيام، بينما نمت شعيرات بطول ملليمتر واحد في المنطقة المجاورة لها التي عولجت بمستحضر طبي، حيث اتضح من دراسة جلد هذه الفئران أن الجهاز يحفز إطلاق المواد الكيميائية الطبيعية التي تساعد على نمو الشعر.

وينوي المبتكرون اختبار الجهاز على حيوانات زرع جلد الإنسان في مناطق من جسمها، قبل اختباره على الإنسان. لكن المثير في الأمر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تساقط الشعر عند الرجال.. أسبابه وطرق علاجه

علاج تساقط الشعر وأسبابه .. طرق طبيعية للرجال والنساء

باستخدام الخلايا الجذعية.. علاج جديد للصلع يجعل الشعر أكثر نعومة ويغير لونه

فوائد زيت الخروع للشعر

فوائد زيت الخروع .. تعرفى على كيفية استخدامه للبشرة والشعر

علاج تساقط الشعر الدهني للرجال.. 5 طرق لمظهر جذاب

ترشيحاتنا

المئات من موظفي كهرباء شمال القاهرة يتظاهرون تأييدا للرئيس السيسي.. صور

صحف إيطالية : محمد صلاح تعرض للسرقة.. واتهامات للفيفا بمجاملة ميسي

المعيقلي يحذر: هذا الفعل من أكبر الكبائر ويقع فيه كثيرون ..فيديو

اهم الاخبار.. الآلاف يتجمعون في حب مصر.. كلمات السيسي تتصدر صحف الخليج والعالم.. سرقة محمد صلاح.. توماس كوك تكشف بدائلها بمصر

بعد إصابة هنا الزاهد بحصوات المرارة.. 5 أسباب للمرض والسيدات الأكثر عرضة

بالحشوات المختلفة.. طريقة عمل الكريب الحادق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل حفل الختام.. شاهد إطلالات النجمات اليوم في الجونة.. لقاء الخميسي و مي عمر الأبرز

سباق جري لسكان شبرا الخيمة لتنشيط الرياضة.. صور

بنحبك يا ريس.. مظاهرة فى حب الرئيس السيسى أعلى كوبرى أكتوبر.. فيديو