نهر من الجمال.. الوادي الملون بطابا ونويبع متحف خيالي للطبيعة.. شاهد

يعتبر الوادي الملون المار بين طابا ونويبع نهر من الجمال ومتحف للطبيعة الخلابة التى رسمت اجمل لوحات الطبيعية من الصخور والجبال الملونة.



فذلك الوادي الملون صنعته الطبيعة منذ ألاف السنين وهى عبارة عن طبقات رملية لامعة بألوان متنوعة تشبه اللوحات الفنية الرائعة على الحوائط الضيقة المنحدرة كأنك تسير فى مجرى نهر جاف بالإضافة الى ان هناك طبقات كريستاليه رائعة الجمال.



قال هشام محيى نقيب المرشدين السياحيين بجنوب سيناء ان جميع السياح تجذبهم رحلات السفاري وخاصة فى محمية طابا حيث جمال الطبيعة من كانوينات ملونة وجبال تظهر جمال طبيعة سيناء مشيرا ان منطقة خليج العقبة وخاصة فى محمية طابا وأبو جالوم يوجد بها مناظر فريدة لا توجد فى اى مكان اخر فى العالم .



وطالب محمد علام مرشد سياحى بجنوب سيناء ان يهتم الاعلام بإظهار جمال الطبيعة بسيناء وخاصة المحميات الطبيعية التى يعشقها السياح وأشار علام الى انه لابد من تصوير افلام تسجيله بكافة اللغات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى من اجل التسويق السياحى للسفارى والمحميات الطبيعية.



وأضاف المهندس سامى سليمان رئيس جمعية مستثمري طابا نويبع ان محمية طابا تحتوى على العديد من الكانيونات الأخاديد الملونة منها الملون والأبيض والأحمر مشيرا إلى أن الكانيون هو عبارة عن شق عميق فى باطن الارض او ممر ضيق بين جبلين يضيق تدريجيًا كلما توغلنا فيه حتى يصل فى بعض المناطق الى أقل من المتر .



وأوضح سليمان ان الكانيونات تكونت نتيجة عوامل التعرية السريعة وأهما السيول وتابع سليمان ان الكانيونات تتميز بالجوانب ذات الشكل الرأسي الحاد والعميق والصلب وترجع صلابة الصخور الرسوبية على جدران الكانيونات الى وجود المواد الاحمة بين حبيبات هذه الصخور اثنا عمليات الترسيب.



وأوضح سليمان ان ظهور الألوان المختلفة على جوانب الكانيونات يرجع الى اختلاف طبقات الارض الرسوبية والتى تكونت على فترات زمنية متباعدة ومعظم الكانيونات الموجودة فى محمية طابا تقع بين صخور الحجر الرملي النوبى والتى تعتبر واحدة من أشهر المناظر الطبيعية التى تستحق المشاهدة فى سيناء وفى مصر كلها والتى تذكرنا بنفس التكوينات الموجودة فى منطقة البترا بالأردن ويوجد فى محمية طابا العديد من الكانيونات أهمها "الكانيون الملون والكانيون الأبيض والكانيون المسكر وكانيون الوجه الصغير وكانيون سلامة"



وأضاف ايهاب فريد الخبير فى السياحة البيئية والسفارى بدهب ان الله منح سيناء اجمل كانوينات ملونه فى العالم كانت منذ سنوات تدر دخلا يفوق دخل سياحة الاهرامات بلغ اكثر من 40 مليون دولار فى العام الواحد للبدو وشركات السفارى

وأشار فريد ان الكانوينات الملونة تتكون بفعل الاكسدة مشيرا الى ان كل لون يوضح عمر جيولوجى حيث الاكثر قتامة هو الاقدم سنا وأحدثهم اللون الاصفر.



وأضاف فريد ان اشهر الكانوينات" الكللر كانيون" بعين حضرة بنويبع وكان ملتقى الحجاج مشيرا الى ان هذا الكانيون غير مستغل حاليا مشيرا الى ان هناك كانيونات ملونه مثل" الجيبى وابو فرشة والروهيبه ومليحس بجوار وادى غزال بالإضافة الى كانيون الحميدات بوادي حبرة والتي تكونت مثل المشربة بطرق نحت طبيعية ولا توجد فى اى مكان فى العالم.