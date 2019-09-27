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برلمان

برلماني: السيسي يروج عالميا لاستراتيجية مصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 04:52 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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ماجدة بدوى
أشاد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بتصريحات الرئيس السيسى التى أكد فيها أمام مجلس الأعمال للتفاهم الدولى بنيويورك بحضور المدراء التنفيذيين لكبريات الشركات الأمريكية على هامش مشاركته فى اجتماعات الأمم المتحدة أن مصر نجحت في تنفيذ البرنامج الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي أن مصر قامت بتدشين خريطة استثمارية شاملة تمكن المستثمرين من اتخاذ قرارات واضحة.

واعتبر " السويدى " فى بيان له أصدره اليوم تأكيد الرئيس السيسي بأن مصر وضعت إستراتيجية طموحة لتصبح مركزا إقليميا للطاقة بمثابة ترويج كبير لقطاع الطاقة المصرى لجذب الاستثمارات الامريكية والعالمية للعمل داخل هذا القطاع الواعد والذى حقق نجاحات كبيرة وغير مسبوقة بفضل الدعم المباشر والشخصي لهذا القطاع من الرئيس السيسى له مشيدا بتأكيد الرئيس السيسي على دعم الاستثمارات الأمريكية في مصر وتسهيل كافة الإجراءات لهم وأن مصر لها وضع خاص، حيث مرت بظروف اقتصادية صعبة وتتحرك للأفضل، وإزالة كافة العقبات التي تواجه المستثمرين.

ووجه النائب تحية قلبية للرئيس السيسى لحديثه الواضح حول المسح الطبي لفيروس سي ومكافحة الأمراض غير السارية وأنه أصبح هناك قصة نجاح لمصر وخلال العام المقبل ستعلن مصر دولة خالية من فيروس سي إضافة الى تأكيد الرئيس السيسى خلال هذا اللقاء أن مصر نجحت بكفاءة بشهادة المراقبين في مكافحة "فيروس سي" والأمراض غير السارية وأن مصر نقطة انطلاق للسوق الإفريقي في ظل اتفاقية التجارة الحرة القارية التي دخلت حيز التنفيذ، ويمكن تغيير وجه القارة من خلال ربط دول القارة عبر عدة طرق وأن مصر حريصة على نجاح الشركات الأجنبية في مصر وأعرب النائب طلعت السويدى عن ثقته فى ان مثل هذه اللقاءات المهمة للرئيس سيكون لها تأثيرها الايجابى والكبير على تدفق الاستثمارات الامريكية والأجنبية الى مصر للمشاركة فى إقامة وتنفيذ المشروعات فى مختلف المجالات المتعلقة بالطاقة والكهرباء والصناعة والزراعة وغيرها من المشروعات مؤكدا ثقته فى قدرة قطاع البترول بقيادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على استغلال الدعم الكبير منه لهذا القطاع والترويج له امام جميع المحافل العالمية لجذب الاستثمارات العالمية لمصر.
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