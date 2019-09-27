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برلمان

برلماني يحذر أعداء الوطن: الشعب المصري حائط صد لكل من يفكر بالمساس بمصر

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 04:33 م
النائب خالد عبد العزيز
النائب خالد عبد العزيز
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فريدة محمد
حذر النائب خالد عبدالعزيز فهمي عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أعداء مصر من محاولة المساس بها، لافتا إلي أن ما يقوم به أي خائن لوطنه بإثارة المواطنين بطرق خبيثة ضد الجيش والقيادة السياسية تم كشفه من الشعب المصري الذي يشكل حائط صد لكل من تسول له نفسه المساس بمصر.

وأشار فهمي إلي أن المصريين يعلمون جيدا أن بناء الدول القوية المتقدمة لا يأتي من فراغ، وإنما لابد بالجهود وتحمل عناء البناء، فلم تتقدم أي دولة من الدول الكبري إلا من خلال تجربة صعبة لهذه الشعوب تساوي نجاحها.

وأكد نائب دار السلام أن مصر تحولت إلي دولة كبري منافسة لكثير من الدول المتقدمة في جذب الاستثمارات خاصة بعد بناء أكبر بنية تحتية في العالم بكل أركان مصر تكلفت مئات المليارات لتشجع المستثمرين لضخ أموالهم في جميع أنحاء مصر ليستفيد منها المصريون وحل مشكلة البطالة نهائيا.

ووجه عبد العزيز الشكر لكل المصريين الذين تحملوا عناء البناء، كما وجه الشكر للرئيس السيسي والجيش المصري الأكثر عملا وجهدا وإصرارا علي نجاح ونقل مصر إلي مصاف الدول القوية المتقدمة.
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