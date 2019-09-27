برلمانى: الشعب المصرى ملتف حول قيادته السياسة ونجح فى التصدى لأكاذيب الجماعة الإرهابية

قال النائب جمال محفوظ، عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن دويلة قطر وتركيا، يحاولون بشتى الطرق،تهديد استقرار الدولة المصرية، من خلال استخدام أنصار الجماعة الإرهابية، مؤكدًا أن الشعب المصرى ملتف حول جيشه وقيادته السياسية.



وأكد محفوظ، فى بيان صحفى اليوم، أن النجاحات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسى، تصيب الدول الكارهة لمصر بالاحباط لافتا إلى أن جميع محاولات زعزعة الاستقرار فى مصر سيكون مصيرها الفشل.



وأشار إلى أن جميع الانتقادات والسموم والأكاذيب الموجهة من منصات السويشال ميديا والآلة الإعلامية من جماعة الاخوان الارهابية وجميع التنظيمات والتيارات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة الارهابية ضد الدولة المصرية وقيادتها والقوات المسلحة المصرية الباسلة لا أساس لها على ارض الواقع ونجح المصريون فى التصدى لها.



وشدد على أن الشعب المصرى ملتف حول قيادته السياسية، لاستكمال الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع.