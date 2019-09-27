الاستقرار والأمن .. مواطنو الجيزة يخرجون في مسيرات تأييد للرئيس السيسي.. فيديو وصور

انطلقت منذ قليل مسيرات تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي في أنحاء محافظة الجيزة.



وظهرت مسيرات وتظاهرات التأييد في حدائق الأهرام وإمبابة وميدان الجيزة وأوسيم.



وشهدت المسيرات توافد المواطنين الذين يحرصون على الحفاظ على استقرار الدولة المصرية لاستكمال الإنجازات التي بدأها الرئيس السيسي.



ومن أبرز العبارات التي رددها المتظاهرون في حب الرئيس (بنحبك يا سيسي ) ( هنكمل المشوار معاك يا ريس).



ورفع عدد كبير أعلام وصور الرئيس السيسى.