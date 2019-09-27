Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الاستقرار والأمن .. مواطنو الجيزة يخرجون في مسيرات تأييد للرئيس السيسي.. فيديو وصور

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 05:03 م
أهالي الجيزة في مسيرات
أهالي الجيزة في مسيرات تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي
Advertisements
ندي حمودة - أحمد مهدي
انطلقت منذ قليل مسيرات تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي في أنحاء محافظة الجيزة.

وظهرت مسيرات وتظاهرات التأييد في حدائق الأهرام وإمبابة وميدان الجيزة وأوسيم.

وشهدت المسيرات توافد المواطنين الذين يحرصون على الحفاظ على استقرار الدولة المصرية لاستكمال الإنجازات التي بدأها الرئيس السيسي.

ومن أبرز العبارات التي رددها المتظاهرون في حب الرئيس (بنحبك يا سيسي ) ( هنكمل المشوار معاك يا ريس).

ورفع عدد كبير أعلام وصور الرئيس السيسى.
الاستقرار والأمن .. مواطنو الجيزة يخرجون في مسيرات تأييد للرئيس السيسي.. فيديو وصور
الاستقرار والأمن .. مواطنو الجيزة يخرجون في مسيرات تأييد للرئيس السيسي.. فيديو وصور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

#هنكمل_مشوارنا_معاك_يا سيسى يتصدر تويتر.. ومغردون: معاك يا ريس

رافعين أعلام مصر .. مسيرات حاشدة لعمال سيراميكا كليوباترا بالسويس تأييدا للرئيس السيسي .. فيديو وصور

مواطنو الغربية يحتشدون للمشاركة في حفل تأييد الرئيس أمام النصب التذكاري بالقاهرة.. صور

المئات يتظاهرون بالقائد إبراهيم لدعم الرئيس السيسي ورفض الفوضى.. صور

بنحبك يا ريس.. مظاهرة فى حب الرئيس السيسى أعلى كوبرى أكتوبر.. فيديو

ترشيحاتنا

رئيس دفاع البرلمان يفجر مفاجأة بشأن فيديوهات الجزيرة المفبركة

بفستان أصفر أنيق.. مي عمر تستعرض أناقتها بإطلالة عصرية.. صور

حكم الصلاة بالفانلة الحمالات .. أمين الفتوى يرد

طالع بدورين .. شخص يظهر فى قنا والوراق فى وقت واحد.. شاهد فبركة الجزيرة للفيديوهات

رافعين أعلام مصر .. مسيرات حاشدة لعمال سيراميكا كليوباترا بالسويس تأييدا للرئيس السيسي .. فيديو وصور

بالحشوات المختلفة.. طريقة عمل الكريب الحادق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الكلاسيك والكاجوال.. إنجي وجدان تتحدى وزنها بإطلالات أنيقة في الجونة

قبل حفل الختام.. شاهد إطلالات النجمات اليوم في الجونة.. لقاء الخميسي و مي عمر الأبرز

سباق جري لسكان شبرا الخيمة لتنشيط الرياضة.. صور