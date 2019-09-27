المتحف المصري الكبير حكاية تاريخية على التليفزيون الفرنسي.. فيديو

إذا كنت تمتلك كنزا كبيرا يجعلك مميزا عن الجميع،اذا عليك أن تحفظ هذا الكنز في مكان يتسع له، ويجعله قبلة لكل محبي التاريخ والحضارة والتراث.



ما سبق ينطبق علي المتحف المصري الكبير،والجاري العمل في إنشائه حاليًا،ليصبح اكبر متحف في العالم يضم كنوز حضارة واحدة هي الحضارة المصرية القديمة.



حلقة فرانكوفونية



ولأن العالم كله ينتظر المتحف المصري الكبير،فقد كان ضمن الفقرات الرئيسية في حلقة خاصة عن الفرانكوفونية حول العالم اذاعها التليفزيون الفرنسي TV5 monde عن المتحف المصري الكبير.



الحلقة تأتي في إطار الحملة الترويجية لوزارة الاثار لهذا المشروع الثقافي الضخم الذي يعتبر جوهرة متاحف العالم،وخلالها تحدث وزير الآثار عن المتحف المصري الكبير وقيمته،ومجهودات مصر في إنجازه وافتتاحه في الربع الأخير من 2020.



وظهرت خلال الحلقة مشاهد مختلفة من معامل ترميم المتحف التي تضم إمكانيات عالية المستوي وكفاءات بشرية كبيرة،كما ظهرت المساحة الهائلة التي سيكون عليها المتحف.



الأكبر بالأرقام



وبالارقام يعد أكبر متاحف العالم حيث تبلغ مساحته 500,000 متر مربع،ومن المقرر أن يسع حوالي 100,000 قطعة آثرية ما بين معروض وفي المخازن،كما ستعرض مجموعة توت عنخ آمون كاملة لأول مرة في مكان واحد،وتبلغ أكثر من 5000 قطعة أثرية،وعلي الدرج العظيم سيتم عرض 87 تمثالا وقطع أثرية ضخمة،وكل هذا سيكون وراء خلفية زجاجية مهيبة إرتفاعها 28 مترا تطل على الأهرامات.



خدمات متنوعة



ولأن مشروع بهذه الضخامة يحتاج الي خدمات متنوعة،فقد كشف وزير الآثار في لقاء التليفزيون الفرنسي أن المتحف يضم مجموعة من المحال التجارية و 10 مطاعم منها اثنان مطلين على أهرامات الجيزة، وقاعة للمؤتمرات تسع ألف شخص وصالة عرض سينمائي تسع 500 فرد ، ومركزا لتعليم الحرف التراثية والفنون التقليدية، ومكتبات ومساحات لإقامة الفعاليات، ومبنى متعدد الأغراض.