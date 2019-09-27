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فن

جميلة عوض تحضر العرض الخاص لفيلم آدم بالجونة السينمائي

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 05:00 م
جميلة عوض
جميلة عوض
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آيه عاطف
حرصت الفنانة جميلة عوض، على حضور العرض الخاص لفيلم "آدم" المشارك في مسابقة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، والذي يختتم فعالياته مساء اليوم.

وينافس فيلم "آدم" ضمن 15 فيلما بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالمهرجان، كما يشارك الفيلم في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وذلك في نوفمبر المقبل.

يتناولُ الفيلم قضيّة الأمهات العازِبات في المغرب كما يتطرّقُ لوضعِ المرأة بشكلٍ عام. تتحدث قصّة الفيلم عن الشابة سامية التي دخلت في علاقة جنسية خارِج نطاق الزواج نجمَ عنها حملٌ سبّب لها الكثير من المشاكل معَ أسرتها الصغيرة فتُقرر مغادرة المنزل والبحث عن عملٍ وهي حامل في أحد الأحياء الشعبية في مدينة الدار البيضاء.

"آدم" بطولة كل من نى أزابال، ونسرين الراضي، ودعاء بلخودة، وعزيز حطاب، وحسناء طمطاوي، وهو من إخراج مريم توزاني
جميلة عوض تحضر العرض الخاص لفيلم آدم بالجونة السينمائي
جميلة عوض تحضر العرض الخاص لفيلم آدم بالجونة السينمائي
جميلة عوض تحضر العرض الخاص لفيلم آدم بالجونة السينمائي
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