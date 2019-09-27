الذهب الأحمر يبحث عن الخلاص.. ارتفاع رسوم التصدير يهدد عرش رمان البداري.. صور

رمان البداري أو ما يطلق عليه "الذهب الأحمر" لما يمثله لأبناء أسيوط من ثروة تحقق ربحا مثل الذهب ينتظر الكثير من المزارعين موسم حصاده لاستكمال فرحتهم بزواج أبنائهم بعد نهاية الموسم، ولكن تبخر الحلم بسبب تراجع سعره داخليا وخارجيا بعد أن وصل سعر كيلو رمان التصدير 3.5 جنيه داخل مصر وخارجها لا يتعدى 8 ريال سعودي، بالإضافة إلى الرسوم التي فرضتها وزارة الزراعة على سحب العينات والكود وغيرها من الرسوم التي تكبدها المزارعون، مما تسبب في ركود في بيع المنتج رغم إنتاج المزارع الوفير هذا العام.



قال محسن ناصف خلف أحد تجار الرمان بالبداري إن رمان البداري كان يتميز بجودة عالية ويغزو جميع الأسواق الأوروبية والعربية خاصة مع تنوع العبوات المخصصة للتصدير، حيث إنه يوجد عبوات مخصصة للأسواق العربية وأخرى للدول الأوربية وأخرى سوري، ويأتي إلى البداري مصدرين من مختلف دول العالم لجودة المنتج والأسعار العام الماضي كانت معقولة حيث وصل سعر كيلو الرمان الأوروبي 7 جنيهات والعربي 4.5 جنيه، ولكن هذا العام نواجه مشاكل كثيرة ولا نجد تسهيلات لحماية المنتج والحفاظ على قيمته في الأسواق العالمية.



وأضاف خلف أن وزارة الزراعة رفعت قيمة التحاليل والأكواد على المزارعين، حيث قامت الوزارة بفرض رسم 30 جنيها معاينة على الفدان بالإضافة إلى 30 جنيها أخرى لتحديد كمية الرمان، بالإضافة إلى 2000 جنيه لعمل كود التصدير ومثلها لسحب عينة التحاليل وتقوم الوزارة بعمل تحليلين للمزرعة ب4000 جنيه.



وقال الدكتور أحمد العطار مساعد وزير الزراعة إن يتم السماح للاكواد الصغيرة المصدرة لبعض الدول العربية بعمل عينة واحد واخذ إقرار على صاحب المزرعة بمطابقة جميع عيناته وعدم رش مبيدات بعد سحب العينة، ولكن فوجئنا بعدم العمل بهذا الاتفاق وسحب عينتين من المزارع الصغيرة مما كبد المزارعين مبالغ باهظة وهددهم بالخسائر بسبب ارتفاع قيمة الرسوم.



وقال عاطف نبيل مزارع بمركز البدارى ننتظر موسم جمع الرمان لسداد ديونها لبنك التنمية والائتمان الزراعي، ولكن هذا العام تراجع سعر الرمان بشكل كبير حيث وصل سعر كيلو رمان التصدير 3.5 جنيه مما يهدد بخسائر فادحة خاصة في ظل ارتفاع التكلفة المادية التي يستهلكها فدان الرمان الواحد من 25 إلى 35 ألف جنيه، وتشمل التسميد والعمالة والرش والتشعيب والبنزين والسولار للري.



وأشار سيد ابراهيم مزارع إلى أن نسبة زراعة الرمان في البداري وساحل سليم تصل إلى 11 ألفا و204 أفدنة هذا العام وتحتاج إلى نظرة سريعة من وزارة الزراعة لحماية هذا المحصول الاستراتيجي من الانقراض بسبب تراجع السعر والخسائر التي تلاحق المزارعين.

