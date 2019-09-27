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اقتصاد

دعما لاستقرار الدولة.. مسيرة حاشدة للعاملين بشركة الدلتا للسكر تصل النصب التذكاري

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 04:47 م
مسيرة حاشدة للعاملين
مسيرة حاشدة للعاملين لشركة الدلتا للسكر أمام النصب التذكارى
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محمد صبيح
في رسالة حب ودعم للقيادة السياسية والدولة المصرية من أجل الاستقرار، وصلت منذ قليل مسيرة حاشدة للعاملين بمصانع شركة الدلتا للسكر قادمة من محافظة كفر الشيخ ، ومن المركز الرئيسى للشركة بـ6 أكتوبر يتوسطهم الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر أمام النصب التذكاري بمدينة نصر، حاملين أعلام مصر ولافتات تحيا مصر، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي مرددين هتافات " تحيا مصر .. معاك ياريس من أجل الوطن .. نعم للاستقرار .. لا للفوضى .. تحيا مصر ".

وحرص العاملون على المشاركة فى التظاهرة " حب مصر " أمام المنصة بمدينة نصر تأكيدًا على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيه رسالة قوية لمن يدعون إلى التخريب، وزعزعة استقرار البلاد، بأن مصر ستظل قوية برئيسها وجيشها وشعبها ، حيث تتعامل الشركة مع 75 ألف مزارع يقومون بتوريد البنجر لمصانع الشركة ،كما يوجد 2500 عامل و400 اداري وفني وسائق اوريات وجرارات زراعية لدى مصانع شركة الدلتا لبنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ وجميعهم يدعمون الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل استكمال مسيرة الانجازات التى تشهدها مصر حاليا.

وأكد الدكتور أحمد ابو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر والعضو المنتدب ،على دعم القيادة السياسية وثقة العاملين بالشركة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى ، من أجل استقرار الوطن وتنميته واستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية فى عهد القيادة السياسية الحالية ،من مشروعات تنموية غير مسبوقة فى كافة المجالات من صحة وتعليم وزراعة ونقل ومواصلات وبنية تحتية ، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات التنموية التى تصب فى مصلحة المواطن، مؤكدا ان خروج هذه الحشود الهائلة من العاملين بمصانع الشركة ومن الشعب المصرى تؤكد دعمهم للدولة من أجل الاستقرار وتعبيرهم عن حبهم لرئيسهم وثقتهم فيه.
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