رئيس الأركان من المنطقة الجنوبية العسكرية: أمن مصر وسلامتها يكمن فى الحفاظ على قوات مسلحة قوية.. مستعدون للتضحية بكل الأمانة والإخلاص والشرف.. ويؤكد: الجيش لديه الفهم الواعي لكل ما يدور من أحداث

الفريق محمد فريد:

القوات المسلحة شهدت خلال الفترة الماضية قفزة غير مسبوقة نحو تطوير نظم التسليح والتدريب

أمن مصر وسلامتها يكمن فى الحفاظ على قوات مسلحة قوية

رجال المنطقة الجنوبية العسكرية يقومون بتأمين حدود مصر الجنوبية ضد كافة المخاطر والعدائيات المحتملة



شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية لإحدى وحدات المنطقة الجنوبية العسكرية بعد رفع كفاءتها وفقا لأحدث النظم القتالية.



وإستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة لعرض تقرير الكفاءة القتالية الذى تضمن الحالة الفنية للأسلحة والمعدات المشاركة بعد تطويرها ورفع كفاءتها الفنية ، ثم قام الفريق محمد فريد بالمرور على القوات المنفذه للتفتيش للإطمئنان على جاهزيتها ، وإستعدادها لتنفيذ أى مهام قتالية تسند إليها .



وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددًا من الضباط والجنود فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية مواجهـة المواقف الطارئة ، وأشاد بالإستعداد الجاد والروح المعنوية العالية لرجال المنطقة الجنوبية العسكرية الذين يؤمنون حدود مصر الجنوبية ضد كافة المخاطر والعدائيات المحتملة .



وأكد الفريق محمد فريد أن القوات المسلحة شهدت خلال الفترة الماضية قفزة غير مسبوقة نحو تطوير نظم التسليح والتدريب لكافة التشكيلات والأفرع الرئيسية بما يساهم فى دعم القدرات القتالية للقوات المسلحة ، مؤكدًا أن أمن مصر وسلامتها يكمن فى الحفاظ على قوات مسلحة قوية وقادرة ومستعدة للتضحية وبذل الجهد بكل الأمانة والإخلاص والشرف .



كما إلتقي الفريق محمد فريد عدد من القادة والضباط وضباط الصف وجنود المنطقة الجنوبية العسكرية ، حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين آثروا الوطن علي أنفسهم وقدموا أرواحهم خلال المواجهات مع قوى التطرف والإرهاب.



ثم نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مشيدًا بعطائهما وما يبذلانه من جهد للحفاظ علي الأمانة المقدسة المكلفين بها للذود عن تراب مصر المقدس.



وأدار رئيس الأركان حوارًا مع رجال المنطقة الجنوبية العسكرية واستمع إلى تساؤلاتهم وإستفساراتهم تجاه مختلف القضايا والموضوعات على الساحتين الداخلية والخارجية ، مشيدًا بما لمسه من الفهم الواعى والإدراك الصحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على أمن مصر القومى.



حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.