من كرداسة.. أحمد موسى يعرض مظاهرة فى حب مصر والسيسى .. فيديو

عرض الإعلامى أحمد موسى لقطات من مظاهرات داعمة للدولة المصرية والرئيس السيسى من كرداسة لدعم الإستقرار ورفض دعوات نشر الفوضى .



وأكد الإعلامى أحمد موسى، خلال تغطيته الخاصة لمظاهرات دعم مصر والرئيس السيسى اليوم الجمعة،إن المصريين قرروا النزول فى احتفالات لدعم الدولة، والرئيس السيسي بهدف استقرار الوطن تحت شعار "لا للفوضى".



وكشف الإعلامى أحمد موسى، عن أن قناة "صدى البلد" ألغت كافة خرائط البرامج اليوم، الجمعة، وتم استبدالها بخريطة موحدة حتى الساعات الأولى من صباح غد، السبت، قائلًا: "طول ما فى مواطن فى الشارع هنفضل معاه، وانا هكمل معاكم لحد الصبح ومش هنسيبكم للإعلام المعادى"؛ وذلك بناءً على تعليمات محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري، الأوروبي والرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، وذلك تحت شعار "يوم فى حب مصر".



ويعرض الإعلامى أحمد موسى تغطية خاصة لمظاهرات دعم للدولة المصرية والرئيس السيسى اليوم الجمعة بالميادين وجميع المحافظات.

