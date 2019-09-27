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أخبار البلد

مدير مشروع التأمين الصحي الشامل: قياس رضاء المنتفعين من التحول الرقمي للمنظومة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 05:02 م
صدى البلد
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عبدالصمد ماهر
أكد الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل مساعد وزير الصحة والسكان للرقابة والمتابعة, على حرص إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل على الوصول لجميع المنتفعين وقياس مدى رضائهم عن تلقي الخدمة الصحية, والحرص على قياسها وتطويرها لضمان استمرارية جودة الخدمة الصحية التي يحصل عليها المواطن المصري في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأضاف السبكي أنه انطلاقا من حرص منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد على الحصول على آراء المواطنين بعد تلقى الخدمات الصحية في المنظومة- لتقييمها وتطويرها- تم إطلاق رقم خط ساخن على 15344 لمنظومة "إدارة رضاء المنتفعين" والمخصص للرد على جميع الاستفسارات وقياس وتذليل العقبات التي قد يواجهها المنتفع أثناء تلقيه الخدمات الصحية, والتي يتم من خلالها معرفة تقييمهم للخدمة المقدمة للوقوف على جودتها من وجهة نظر المواطن والتغلب على أي عقبات من الممكن أن، تظهر من التطبيق الفعلي للخدمة.

وأوضح السبكي أن منظومة "إدارة رضاء المنتفعين" والتي تختص بمتابعة رضاء المنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد متواجد ممثل عنها في كل وحدة ومركز ومستشفى في إطار التطبيق الفعلي للمنظومة, وأكد أنه تم تعيين أكثر من 80 مسئول قياس رضاء منتفعين لتغطية جميع وحدات ومراكز ومستشفيات المنظومة ببوسعيد في المرحلة الأولي.

وأكد السبكي أن تطبيق منظومة "إدارة رضاء المنتفعين" يأتي في إطار التحول الرقمي للمنظومة وأنه تم توفير أجهزة (Feed Back Machine) وهي التي يتم توفيرها لأول مرة داخل مستشفيات ووحدات حكومية، حيث يتوجه المريض لجهاز "التقييم" بعد انتهاء زيارته للمنشأة لتقييم الخدمة التي حصل عليها من خلال المنظومة, ونتائج كل تلك التقييمات يتم تجميعها الكترونيا في قاعدة بيانات تطلع عليها إدارة المشروع لتكون أداة لتقييم معدلات الأداء وتقويمها في حالة وجود أي قصور لضمان استمرار تقديم خدمة متميزة للمنتفع من منظومة التأمين الصحي الشامل.
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