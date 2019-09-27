مظاهرة حاشدة للعاملين بقطاع البترول بـ "شقير" تأييدا لاستقرار الدولة

احتشد العاملون بشركة بترول خليج السويس جابكو بمنطقة رأس شقير شمال محافظة البحر الأحمر، في مظاهرة حب للوطن وتأييد للقيادة السياسية وأجهزة الدولة المصرية في استكمال التنمية ورفض الفوضى وذلك من منطلق اهتمام العاملين بالوعي والحس الوطني.



وتجمع الآلاف من العاملين بقطاع البترول اليوم في منطقة شقير في مظاهرات دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأكيد وقوف الشعب خلف مؤسسات الدولة على قلب رجل واحد، لإحباط أي مخططات للمحاولة للنيل من البلاد واستقرارها.



وشهدت منطقة شقير، تجمع العاملين منذ الصباح، برفع الأعلام وصورة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مظاهرات حب وتأييد الدولة والرئيس.



وشارك العاملون برفع الأعلام ولافتات، دونوا عليها عبارات "لا للفوضى"، ودعوا إلى تنظيم وقفة لتأييد الدولة كل في موقعه.



وأكد عدد من العاملين بقطاع البترول أنهم حرصوا على التجمع منذ الصباح الباكر لتنظيم مسيرة حب وتأييد والمشاركة في مظاهرات دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة، وتأكيد دعم استقرار البلاد، مشيرًا إلى أن الشعب يقف خلف الدولة ومؤسساتها، وفي مقدمتها الجيش والشرطة، صفا واحدا، وعلى قلب رجل واحد.



وأكد العاملون، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأقدر على إدارة شؤون البلاد والعبور بها إلى بر الأمان، مؤكدين أنه حقق العديد من الإنجازات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية خلال سنوات قليلة، لم تُحقق على مدار 50 عاما مضت، بالإضافة إلى استعادة مصر لدورها الدولي والإقليمي، والتمثيل المشرف للبلاد في جميع المحافل الدولية، وآخرها مشاركته بفعاليات الدورة 74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك للمرة السادسة على التوالي، والتي تعد ملتقى عالميا رفيع المستوى لمناقشة جميع قضايا العالم والبحث عن حلول لها.