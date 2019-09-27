وصول لاعبى الإسماعيلى ملعب المنستير لمواجهة أهلي بنغازي

وصل لاعبو الإسماعيلى منذ قليل ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير استعدادا لمواجهة أهلى بنغازى الليبى فى إياب دور الــ32 ببطولة كأس العرب.



ورافق الفريق حتى الوصول لملعب المباراة ، قوة أمنية خشية تعرضهم لأية أحداث خارج نطاق الروح الرياضية.



ويتطلع الإسماعيلى لاستغلال فوزه بأربعة أهداف مقابل هدفين بلقاء الذهاب من أجل الخروج بشباك نظيفة على أقل تقدير لحصد بطاقة التأهل للدور المقبل.