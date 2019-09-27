تعليق نارى لأحمد موسى عن فيلم ساندرا نشأت عن دعوات الإرهاب .. فيديو

علق الإعلامى أحمد موسى عن فيلم المخرجة ساندرا نشأت الذى رصد رأي الشارع فى محاولات جماعة الإخوان الإرهابية لإعادة دعوات التظاهر لنشر الفوضى، وقال: "بحييكى بجد يا ساندرا على اللى عملتيه هى سألت وسمعت الناس فى دعوات الإرهاب".



وأكد أحد المواطنين خلال التقرير: "دول ناس مرتزقة وخونة وعايزين يخربوا البلد"، لافتا إلى أن دعوات الإخوان الإرهابيين هدفها تقسيم البلد ومصر مستهدفة وعايزين يدمروها.



وأشار أحد المواطنين إلى أن : محدش يقدر يوقع مصر لأن ربنا حاميها بجيشها ورئيسها وشعبها، مؤكدا "مش مهم ناكل ولا نشرب بس نعيش فى أمان والسيسى بيشتغل بإخلاص وبيتقى الله فينا ".



ويعرض الإعلامى أحمد موسى تغطية خاصة لحشود دعم للدولة المصرية والرئيس السيسى اليوم الجمعة بالميادين وجميع المحافظات.





