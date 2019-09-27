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منوعات

طليقة ملك ماليزيا السابق تكشف عن تفاصيل مثيرة في أول لقاء صحفي معها

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 05:14 م
صدى البلد
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أحمد شريف
في سلسلة من التصريحات المتبادلة بين ملكة جمال روسيا السابقة وطليقها محمد الخامس ملك ماليزيا السابق الذي تخلى عن عرشه لأجلها، ادعت ملكة الجمال الفاتنة التي طلقت وهي حامل في الشهر الرابع بأن زوجها السابق طلقها عبر الإنترنت.

كشفت أوكسانا فوفودينا البالغة من العمر 27 عامًا في لقاء مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في أول ظهور لها، إنها لم تر أو تتحدث إلى زوجها السابق سلطان مقاطعة كيلانتان محمد الخامس منذ أن هجرها في ديسمبر الماضي.

وقالت ملكة جمال روسيا السابقة إن ابنهما ليون هو صورة طبق الأصل من أبيه سلطان ماليزيا السابق، وأنها على استعداد للموافقة على اختبار الحمض النووي للصبي وسط ادعاءات دائرة حول أبويه.

في حديثها حصريًا للصحيفة البريطانية، ناشدت ملكة جمال موسكو السابقة طليقها، المعروف أيضًا باسم فارس، أن يصبح أبا حقيقيا لابنه ليون.

وقالت طليقة ملك ماليزيا عبر الصحيفة ""فارس ، استيقظ!، لديك ولد ، وأنت أب"، مضيفة "وأنت ملكي وبغض النظر عن ما حدث لزواجنا، أريد أن يكون لابني والدين".

تزوجت ملكة جمال موسكو السابقة السلطان البالغ من العمر 49 عامًا في احتفال إسلامي سري في ولاية كيلانتان الماليزية في 7 يونيو من العام الماضي.

وقالت في أول مقابلة لها على الإطلاق "عندما غادر في ديسمبر، لم يعد، لذلك اكتشفت الطلاق من الإنترنت، مضيفة "لا أعرف ما حدث بالضبط لأن كل شيء كان على ما يرام، كنا نتوقع مولودنا الأول وحتى الآن ما زلت لا أفهم السبب الحقيقي لفعل ذلك".
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