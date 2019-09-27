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رياضة

بلدية المحلة يخوض تدريبات بدنية شاقة استعدادا لدوري القسم الثاني

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 05:12 م
بلدية المحلة - أرشيفية
بلدية المحلة - أرشيفية
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عبدالله هشام
يخوض فريق كرة القدم الأول بنادي بلدية المحلة بقيادة كرم جابر تدريبات بدنية شاقة لرفع المستوى البدني للاعبين قبل انطلاق مسابقة دوري القسم الثاني .

ولعب بلدية المحلة عدة مباريات ودية لتجهيز اللاعبين لاختيار التشكيل الأمثل للفريق قبل انطلاق مسابقة دوري القسم الثاني.

ويفتتح فريق بلدية المحلة أولى مباريات المسابقة فى دوري القسم الثاني امام دمنهور يوم 22 أكتوبر القادم على ملعب بلدية المحلة .

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