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أخبار العالم

مقتل 17 عنصرا من داعش بـ غارة أمريكية في ليبيا

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 05:07 م
مقاتلات أمريكية
مقاتلات أمريكية
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أحمد محرم
نقلت وكالة "سبوتنيك" عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إعلانها مقتل 17 من مسلحي تنظيم داعش في قصف للقوات الأمريكية في ليبيا.

وقالت القيادة الأمريكية الأفريقية في بيان: إنه "في الوقت الراهن، تشير بياناتنا إلى مقتل 17 إرهابيا".

ووفقا لبيانات البنتاجون، "لا يوجد ضحايا بين المدنيين".

وأشارت البنتاجون إلى أن "العملية تمت بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني".
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