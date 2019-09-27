مقتل 17 عنصرا من داعش بـ غارة أمريكية في ليبيا

نقلت وكالة "سبوتنيك" عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إعلانها مقتل 17 من مسلحي تنظيم داعش في قصف للقوات الأمريكية في ليبيا.
وقالت القيادة الأمريكية الأفريقية في بيان: إنه "في الوقت الراهن، تشير بياناتنا إلى مقتل 17 إرهابيا".
ووفقا لبيانات البنتاجون، "لا يوجد ضحايا بين المدنيين".
وأشارت البنتاجون إلى أن "العملية تمت بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني".
وقالت القيادة الأمريكية الأفريقية في بيان: إنه "في الوقت الراهن، تشير بياناتنا إلى مقتل 17 إرهابيا".
ووفقا لبيانات البنتاجون، "لا يوجد ضحايا بين المدنيين".
وأشارت البنتاجون إلى أن "العملية تمت بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني".