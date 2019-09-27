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نسخة من 30 يونيو.. أول تعليق من أحمد موسى على مظاهرات المنصة لتأييد السيسى

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 05:19 م
الإعلامى أحمد موسى
الإعلامى أحمد موسى
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شيرين عادل
أثنى الإعلامى أحمد موسى على أعداد مظاهرات التأييد للدولة المصرية والرئيس السيسي قائلا: أنا عايز الدنيا كلها تشوف حشود الناس دى على المنصة".

وعلق الإعلامى أحمد موسى، خلال تغطيته الخاصة لمظاهرات التأييد للدولة المصرية والرئيس السيسي، إن مظاهرات التأييد للرئيس السيسى يذكره بمشهد المواطنين على كوبرى قصر النيل بثورة 30 يونيو.

وأوضح الإعلامى أحمد موسى، أن هذه المشاهد لحشود المواطنين بمظاهرات تأييد الدولة المصرية والرئيس السيسى تزعج الإخوان الإرهابيين بعد فشلهم الذريع بحشد دعوات للتظاهر قائلا "الجزيرة وقنواتها وأخواتها فى حالة عياط".

ويعرض الإعلامى أحمد موسى تغطية خاصة لحشود دعم للدولة المصرية والرئيس السيسى اليوم الجمعة بالميادين وجميع المحافظات.
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