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رياضة

صدى البلد تحصل على حقوق بث مباريات دوري كرة السلة موسم 2019-2020

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 05:20 م
كرة السلة
كرة السلة
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عبدالله هشام
حصلت قناة صدي البلد علي حقوق بث مباريات الدوري الممتاز لكرة السلة موسم 2019-2020 بداية من مباراة السوبر المصري بين فريق الجزيرة والزمالك التى تقام يوم الاثنين المقبل علي صالة الشباب والرياضة بـ6 أكتوبر.

ويشارك في المسابقة الأهلي والجزيرة والزمالك و 6 اكتوبر و الطيران والشمس والقناة وأصحاب الجياد والاولمبي و المصري للإتصالات وطنطا ومصر للتأمين و سموحة وطلائع الجيش و سبورتنج و الاتحاد.

وكان فريق الزمالك توج بالبطولة الموسم الماضي 2018-2019 ويعد الاتحاد السكندري أكثر الفرق تتويجا بالبطولة برصيد 14 مرة .
صدى البلد تحصل على حقوق بث مباريات دوري كرة السلة موسم 2019-2020
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