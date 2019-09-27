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منوعات

بسبب رهان على 400 جنيه.. شاب متهور يلقى مصرعه غرقًا.. تفاصيل صادمة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 06:01 م
صدى البلد
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قسم المنوعات
في واقعة مؤسفة، لقي عامل إنقاذ بحري بريطاني مصرعه غرقًا أثناء محاولته السباحة في بحيرة تستخدم كمصدر لإمدادات المياه، أثناء محاولته الفوز برهان قيمته 20 جنيها إسترلينيا، أي ما يعادل نحو 400 جنيه مصري، وفقًا لما ورد في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس.

وأفادت الصحيفة بأن الشاب الذي يُدعى "ويسلي وود" ويبلغ من العمر 36 عامًا، كان متواجدًا في مدينة "بارو إن فيرنس" بمقاطعة "كمبريا" البريطانية، خلال يوم حار، وقرر على نحو مفاجئ تحدي صديق له كان متواجدًا برفقته آنذاك في سباق سباحة.

وأشار التقرير إلى أن "وود" قال لصديقه "دارين سبيرز": "أراهنك على 20 جنيها إسترلينيا أن في إمكاني السباحة أسرع منك؛ وبالفعل قررا خوض ذلك السباق بعد أن تناولا الكحول، بالرغم من تحذير صديقة لهما كانت متواجدة برفقتهما من مدى خطورة الفكرة.

ولسوء الحظ، فقد بدأ "وود" يواجه صعوبة في السباحة واختفى من فوق سطح المياه عدة مرات، قبل أن يغرق في نهاية المطاف على بعد 10 أقدام فقط من حافة البحيرة، بحسب ما تبين خلال عملية التحقيق في الواقعة.

وحاول أصدقاؤه مساعدته وإخراجه من المياه، لكن عملية إنقاذه لم تكن سهلة؛ ونُقل "وود" إلى المستشفى، قبل أن يتم إعلان وفاته في وقت لاحق.

وأظهرت تقارير فحص السموم وجود نسبة كبيرة من الكحول في دمه وقت وفاته، وهي تعادل ضعفي ونصف ضعف الحد القانوني المسموح به للقيادة في بريطانيا.
بسبب رهان على 400 جنيه.. شاب متهور يلقى مصرعه غرقًا.. تفاصيل صادمة
بسبب رهان على 400 جنيه.. شاب متهور يلقى مصرعه غرقًا.. تفاصيل صادمة
بسبب رهان على 400 جنيه.. شاب متهور يلقى مصرعه غرقًا.. تفاصيل صادمة
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