مظاهرات مصر فى كل مكان.. المصريون لـ السيسي: نعم للتنمية والقضاء على الإرهاب.. فيديو وصور

مظاهرات مصر اليوم كانت اشبه بملحمة شعبية خرج فيها جموع المصريين على قلب رجل واحد لتأييد مؤسسات دولتهم والوقوف مع رئيسها فى وجه الشائعات التى تطلقها جماعة الاخوان الارهابية من قطر وتركيا مؤكدين على وعى المصريين بالمؤامرات التى تحاك لهم فى الخارج لتعطيل مسيرة التنمية والتقدم .



مظاهرات مصر اليوم احتشد فيها الكبار والصغار شباب وفتيات سيدات ورجال على كلمة واحدة تحيا مصر وجيشها حاملين علم مصر مرددين لا للارهاب نعم للاستقرار .



اعلام الاخوان حاول تشويه مظاهرات مصر اليوم التى خرجت لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة بنشر فيديوهات قديمة ومكررة على أن هناك مظاهرات فى مصر خرجت ضد مؤسسات الدولة لكن وعى المصريين كشف مؤمراة قناة الجزيزة القطرية حيث بثت القناة فيديو لمولد سيدى الشلبى فى سوهاج والذى كان منذ عدة اشهر على انه مظاهرة حاشدة وقامت قناة الجزيرة بادخال اصوات عليه مركبة سرعان ما كشف المصريين محاولة التظليل .



مظاهرات مصر اليوم كانت فى ميدان الشهيد هشام بركات والمنصة بمدينة نصر تجمع الالاف من ابناء مصر حول هتاف واحد تحيا مصر مؤكدين ان الاستقرار يبدأ بدعم مؤسسات مصر الوطنية وليس بالتظاهر فى الميادين والشوارع ومهاجمة الدولة .



مظاهرات مصر خرجت فى كل المحافظات تطالب باستقرار الدولة ومؤسساتها ضد التخريب والتحريض على هدم مصر وأرسل المواطنون رسالة حب ومودة بالالتفاف حول الدولة المصرية وعلى ثقتهم فى الرئيس عبد الفتاح السيسي



مظاهرات مصر اليوم فى بورسعيد



انتفضت محافظة بورسعيد اليوم بكافة طوائفها ردا على أكاذيب الجماعة الإرهابية ومعاونيها، حيث خرج المئات من أبناء محافظة بورسعيد لاستقبال الرئيس لحظة عودته من رحلته الخارجية بالأمم المتحدة بالقاهرة.



وتصدر معلمو بورسعيد وشباب عمال المصانع وعمال الشركات الكبرى بجانب التجار المشهد فى الاحتشاد بمدينة نصر؛ لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي والتأكيد على دعم المحافظة الباسلة له واستمرار تفويضها للقائد فى مواجهة الإرهاب وقيادة سفينة التنمية على أرض الوطن.



وشددت جموع البورسعيدية المحتشدة بمدينة نصر على أنها أول محافظة أٌعلنت خالية من الجماعة الإرهابية واذنابها بالإضافة إلى أنهم أول من حرروا توكيلات بتفويض الرئيس لإنقاذ الوطن من حكم الجماعة.



وأكد البورسعيدية أن الباسلة ستظل درع وحصن الوطن الحصين فى مواجهة أي خطر وأن أهلها سيقدموا الأرواح والدماء من أجل استقرار الوطن ومواصلة مسيرته فى البناء والتنمية وأوضح أهالى بورسعيد أنهم نشأوا على حب الوطن والتضحية من أجله ودعم الجيش والشرطة درع الوطن وسيفه.



ونوه أهالى بورسعيد المحتشدين لاستقبال الرئيس إلى أن الباسلة قدمت أول شهيد فى مواجهة الإرهاب على أرض مصر النقيب عمرو الغضبان وأعقبه العديد من الشهداء من أبناء الباسلة بالقوات المسلحة والشرطة ضباط وجنود.



ووجه البورسعيدية المحتشدين رسالة تحذير إلى كل من تسول له نفسه لمحاولة زعزعة أمن واستقرار الوطن فسيرى وقتها ما لا يتوقعه من أبناء بورسعيد الشباب قبل الرجال والفتيات قبل السيدات والأقباط والمسلمين فالكل على أرض بورسعيد يد واحدة لأن الدين لله والوطن للجميع.



مظاهرات مصر فى رأس شقير



احتشد العاملون بشركة بترول خليج السويس جابكو بمنطقة رأس شقير شمال محافظة البحر الأحمر، في مظاهرة حب للوطن وتأييد للقيادة السياسية وأجهزة الدولة المصرية في استكمال التنمية ورفض الفوضى وذلك من منطلق اهتمام العاملين بالوعي والحس الوطني.



وتجمع الآلاف من العاملين بقطاع البترول اليوم في منطقة شقير في مظاهرات دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأكيد وقوف الشعب خلف مؤسسات الدولة على قلب رجل واحد، لإحباط أي مخططات للمحاولة للنيل من البلاد واستقرارها.



وشهدت منطقة شقير، تجمع العاملين منذ الصباح، برفع الأعلام وصورة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مظاهرات حب وتأييد الدولة والرئيس.



وشارك العاملون برفع الأعلام ولافتات، دونوا عليها عبارات "لا للفوضى"، ودعوا إلى تنظيم وقفة لتأييد الدولة كل في موقعه.



وأكد عدد من العاملين بقطاع البترول أنهم حرصوا على التجمع منذ الصباح الباكر لتنظيم مسيرة حب وتأييد والمشاركة في مظاهرات دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة، وتأكيد دعم استقرار البلاد، مشيرًا إلى أن الشعب يقف خلف الدولة ومؤسساتها، وفي مقدمتها الجيش والشرطة، صفا واحدا، وعلى قلب رجل واحد.



وأكد العاملون، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأقدر على إدارة شؤون البلاد والعبور بها إلى بر الأمان، مؤكدين أنه حقق العديد من الإنجازات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية خلال سنوات قليلة، لم تُحقق على مدار 50 عاما مضت، بالإضافة إلى استعادة مصر لدورها الدولي والإقليمي، والتمثيل المشرف للبلاد في جميع المحافل الدولية، وآخرها مشاركته بفعاليات الدورة 74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك للمرة السادسة على التوالي، والتي تعد ملتقى عالميا رفيع المستوى لمناقشة جميع قضايا العالم والبحث عن حلول لها.



مظاهرات مصر فى كفر الشيخ



سادت حالة من الهدوء التام بمختلف ميادين محافظة كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، ورفض أبناء المحافظة الانسياق وراء دعوات جماعة الإخوان الإرهابية وقوى الشر والخراب.



وشهد ميدان النصر بمدينة كفر الشيخ، أكبر ميادين المحافظة، حالة من الهدوء وانسياب الحالة المرورية للمركبات والسيارات المارة به، وسط تواجد أمني مكثف لرجال المرور والشرطة.



ومن جانبه، تفقد اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، عددًا من الميادين للاطمئنان على الحالة الأمنية، مشددًا على التصدي لأي شكل من أشكال الخروج على القانون بكل حسم وحزم.



مظاهرات مصر فى المنيا

مواطنو المنيا يرفضون دعوات الفوضي.. وآلاف يتوافدون على القاهرة لتأييد الرئيس



حالة من الهدوء الشديد تسود ميادين المنيا والشوارع الرئيسية والتى تشهد حالة من السيولة المرورية حيث خلت ميادين بالاس ( 25 يناير ) والمحطة والساعة من أى تظاهرات أو تجمعات للمواطنين وسط وجود قوات من قوات الشرطة للتأمين.



كما تقوم قوات الشرطة بالمرور بالشوارع لطمأنة المواطنين وقام آلاف المواطنين فى الصباح الباكر بالذهاب إلى القاهرة لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى واستقباله فى المطار فور وصوله من الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة فى اجتماعات الأمم المتحدة.



ورفضا للمظاهرات التى تم الإعلان عنها للتأكيد على استقرار مصر والأمن والأمان التى تشهده البلاد والعديد من الإنجازات الكبيرة فى كافة قطاعات الطرق والكهرباء واستصلاح الأراضى الصحراوية.



مظاهرات مصر فى الشيخ زويد بسيناء



خرج مواطنو الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء في مظاهرات تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة.



وندد المتظاهرون بدعوات التحريض ضد مصر الداعية للخروج في مظاهرات ضد الدولة، مؤكدين أنها دعوات صادرة من قبل أفراد وجماعات يحملون مخططات خارجية وأجندات تخريبية لوقف عجلة التنمية والاستقرار والأمن في البلاد.



وأعلن مواطنو الشيخ زويد تبرؤهم من المدعو مسعد أبو فجر الذي خرج بدعوات تحريضية ضد الدولة، مطالبين السلطات بضرورة القبض عليه ومحاكمته.



مظاهرات مصر فى الاسكندرية



شارك المئات من المواطنين اليوم، الجمعة في مظاهرة بميدان القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، لإعلان تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، واستكمال مسيرة الإنجازات والتنمية.



ورفع المواطنون الأعلام المصرية وصورا للرئيس عبد الفتاح السيسي، مرددين هتافات منها "تحيا مصر"، و"يعيش السيسي" ، و"معاك يا ريس"، و"الجيش والشعب ايد واحدة" و"لا للإرهاب".



كما رفع المشاركون في المظاهرة لافتات كتبوا عليها عبارات مؤيدة للرئيس وتؤكد استكمال مسيرة البناء والإنجازات وأخرى رافضة لدعوات الفوضى.



مظاهرات مصر فى كفر الشيخ



توافد الآلاف من أبناء محافظة كفر الشيخ، اليوم، إلى ميدان الجامعة بالأتوبيسات وسيارات الميكروباص متجهين إلى مدينة القاهرة؛ للمشاركة في المظاهرات المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي عاد اليوم من نيويورك بعد مشاركة ناجحة في اجتماعات الأمم المتحدة.



وشارك العاملون بمصنع الدلتا للسكر بالحامول، والشباب والمرأة، وطلاب الجامعة، رافعين أعلام مصر ومرددين الشعارات والهتافات المؤيدة للاستقرار والبناء والتعمير ودعم مسيرة التنمية منها "تحيا مصر.. تحيا مصر" و" الشعب يريد الاستقرار والبناء".



وأكد أبناء محافظة كفرالشيخ أن المحافظة شهدت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، طفرة غير مسبوقة في إنشاء المشروعات التنموية العملاقة منها إنشاء أكبر محطة كهرباء في الشرق الأوسط بالبرلس بطاقة 4800 ميجا وات، وأكبر مزرعة سمكية بغليون.



مظاهرات مصر فى السويس



شارك، اليوم الجمعة، الآلاف من عمال شركة سيراميكا كليوباترا بالسويس، في تظاهرة في حب مصر وداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي هزت محافظة السويس.



وردد عمال سيراميكا كليوباترا المشاركون في تظاهرات دعم الرئيس السيسي، هتافات: في ظهرك يا ريس، احنا معاك يا سيسي، تحيا مصر.



كما حمل عمال سيراميكا كليوباترا أعلام مصر وصور الرئس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن الهدف من المظاهرات دعم الرئيس ومسيرة الاستقرار للدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأعلن المشاركون في تظاهرة دعم الرئيس أنهم يريدون التقدم بالبلاد ولا يريدون الرجوع خطوة إلى الوراء، ما حدث في سوريا وليبيا واليمن أكبر دليل على حجم التخريب.









مظاهرات مصر فى الغربية

شهدت شوارع وميادين محافظة الغربية اليوم احتشاد الآلاف من أبناء ومواطني الشارع الغرباوي، واستقلالهم أكثر من 120 اتوبيسا وسيارات ميكروباص للمشاركة فى احتفالية تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام النصب التذكاري وميدان الشهيد هشام بركات بالقاهرة .



وردد المشاركون فى الاحتشاد هتافات "بنحبك يا السيسي".. الجزيره فين .. الشعب المصري اهوه " و " تحيا مصر ..وكلنا معاك وبنحبك يا السيسي"، و"كلنا معاك هنكمل بالمشوار.. تحيا مصر" و"لا للفوضي والتخريب..ونعم للاستقرار"، كما حملوا لافتات كتب عليها شعارات " نعم للاستقرار واستكمال بناء مصر المستقبل".



كما شارك فى حضور التجمعات شخصيات عامة وممثلي الأحزاب والقوي السياسية وأعضاء مجلس النواب ومشايخ وممثلي كبار العائلات بالقري .



كما احتشد المئات من الأسر والعائلات من مؤيدي "السيسي " بمحطة شركة النيل بمدخل الطريق الزراعي "المحلة – طنطا" و بمنطقة الاستاد بطنطا.



مظاهرات مصر فى المنوفية



انطلقت اليوم الجمعة أتوبيسات من مراكز محافظة المنوفية متوجهة إلى القاهرة للمشاركة في مظاهرات تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام النصب التذكارى .



وحمل المواطنون أعلام مصر، حيث توجه العشرات من أبناء المحافظة بصحبة عدد من النواب معلنين دعمهم للدولة المصرية ورئيس الجمهورية ضد مظاهرات التخريب والعنف بينما تسود حالة من الهدوء في جميع مراكز محافظة المنوفية والميادين الرئيسية

