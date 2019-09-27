الأمير هاري يسترجع ذكرى أمه ديانا ويجلس تحت شجرتها في أنجولا.. فيديو

في مشهد محزن ومؤثر استرجع الأمير هاري دوق ساسكس اليوم خطى والدته الراحلة أثناء زيارته لنفس المكان في أنجولا، حيث قامت والدته الأميرة ديانا بالمشي عبر حقل ألغام وجلس في لحظة مهيبة تحت شجرة سميت باسم والدته الراحلة.



وكان الأمير هاري يسلط الضوء على التهديد المستمر لانتشار الأسلحة في أنجولا، وهي نفس الدولة التي زارتها والدته ديانا، أميرة ويلز في عام 1997 لحث العالم على حظر الأسلحة، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



بعد مرور 22 عامًا على سير والدته في حقل الألغام ودعوة إلى فرض حظر عالمي على الألغام، استعاد خطواتها، لكنه سار في منطقة مختلفة تمام الاختلاف عما شهدته والدته بفضل عمل جمعية إزالة الألغام الأرضية الخيرية "هالو ترست".



وأفادت الصحيفة البريطانية إن حقل الألغام الذي سلكته ديانا هو الآن مجتمع "نابض بالحياة" حيث يوجد به شركات ومدارس، فيما أشاد هاري بـ "التحول الرائع" الذي حدث.



وخلال زيارته للحقل جلس الأمير هاري تحت شجرة ديانا المزروعة في المكان المحدد ، الذي صورت فيه والدته ديانا في عام 1997 تكريما لذكراها وجهودها في المنطقة.







