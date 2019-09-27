المصريون يرفعون شعار نعم لتأييد الدولة المصرية.. السيسي لـ الشعب: البلد جامدة بيكم.. وصورة مصر الجديدة في نظر العالم زي الفل.. وعشان ربنا اللي اتعمل قبل كدة مينفعش يتعمل تاني

وسط حالة التشكيك التي تحاول جهات إعلامية معادية للدولة المصرية، بثها في نفوس المواطنين تزعم فيها وجود زعزعة داخل الشارع المصري، خرج جموع المصريين، كعادتهم، منذ الصباح الباكر من اليوم الجمعة، رافعين شعار "نعم للاستقرار .. ونعم لتأييد الدولة المصرية بقيادتها"، ليستقبلوا الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مطار القاهرة الدولي، فور عودته من نيويورك، بعد زيارة ناجحة شارك خلالها في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتقى على هامشها بالعديد من زعماء وقادة العالم، معلنا بذلك عن مكانة وخطوات مصر الجديدة المتطلعة إلى مستقبل وغدٍ مشرق.



ويبادر رئيس الجمهورية، دائما، بلفتاته الإنسانية، وحالة الرضا التي تتحلى بها روحه، عندما أوقف موكبه وسط الطريق في أثناء مغادرته للمطار، ليوجه التحية إلى الجموع الغفيرة التي خرجت لاستقباله في المطار، فور عودته، لتعبر له عن مدى امتنان المصريين شعبا وحكومة، عن الصورة التي وصلت إليها مصر، وظهرت واضحة تماما، خلال لقاءاته بزعماء العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن الجهود المثمرة التي تبذلها الدبلوماسية المصرية في هذا الشأن.



الرئيس السيسي، في كلمة وجهها لتلك الجموع خاصة والشعب المصري عامة، طمأنهم على صورة الدولة المصرية في الداخل والخارج، مُشددا عليهم عدم الانسياق وراء الشائعات والصور المزيفة التي تريد جهات معادية للدولة المصرية تصديرها للشعب المصري.



وأكد الرئيس "أنه لا يمكن خداع الشعب المصري ولا داعي للقلق"، مشيرا إلى أن الشعب أصبح أكثر وعيا وأن مصر قوية بالمصريين".



وقال رئيس الجمهورية، إن الشعب المصري أصبح أكثر وعيا، وأنه لا يمكن تزييف الواقع، متابعا: "لازم تعرفوا كلكم إن الشعب المصري بقى واعي أوى... في إن الصورة تترسم إزاي عشان يزيفوا الواقع ويخدعوا الناس ويضحكوا عليهم، والكلام دا المصريين بقوا أكثر وعيا منه بكثير، واللي اتعمل قبل كدا مينفعش يتعمل تانى.. ليه، عشان ربنا، وعشان أنتم، فلا تقلقوا من أي شئ".



وعن صورة مصر الجديدة في نظر العالم ، قال الرئيس السيسي، "زي الفل وكل حاجة ماشية كويس أوي.. يعني أنتم تسمعوا كلامهم وتصدقوه وتتعاملوا معاه على إنه حقيقة؟!.. أنا شايف كده، بس الموضوع مش كدا خالص".



واختتم رسالته للشعب، قائلا، "دي صورة بتترسم، زي ما اتعمل قبل كده، عبارة عن كذب وافتراء وتشويه وكتائب إلكترونية وإعلام يشتغل، عشان يقدموا صورة مش حقيقية، وأنتم لازم تكونوا واعين لكده، احنا جامدين أوي إن شاء الله والبلد جامدة أوي بيكم".



تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عاد صباح اليوم الجمعة، إلى أرض الوطن، بعد ترأس وفد مصر في اجتماعات الدورة ٧٤ من الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي شارك بها إيمانًا من مصر بأهمية تفعيل العمل الدولي متعدد الأطراف، بما يساهم في تعزيز الجهود الرامية للتوصل لحلول سياسية للأزمات الإقليمية والدولية القائمة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ذات الاهتمام الدولي.



وألقى الرئيس بيان مصر أمام الجمعية العامة، استعرض خلاله مُجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، فضلا عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، والتقي الرئيس خلال الزيارة عددا من قادة دول العالم علي رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس وزراء بريطانيا وباكستان وإيطاليا وإسبانيا ، وكذلك قمة ثلاثية مع العراق والأردن وكذلك أفريقية مع كينيا وجيبوتي ، وكينيا والصومال، وعدد من الشخصيات المؤثرة في المجتمع الأمريكي، وعدد آخر من المسئولين في المجتمع الدولي.