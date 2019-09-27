زيادة أسعار فولكس فاجن volkswagen .. تفاصيل

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية فأسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض أسعار فولكس فاجن اليوم في مصر 27-9-2019.





volkswagen

فولكس فاجن



باسات ٢٠١٩

volkswagen passat بسعر 460.000 جنية .



volkswagen golf 2019

فولكس فاجن جولف volkswagen golf تبدأ من 419.000 جنيه حتى 454.000 جنيه لأعلى فئة.



volkswagen caddy تبدأ من 440.000 جنيه حتى 478.000 جنيه لأعلى فئة.



تيجوان 2019

tiguan 2019 تبدأ من 575.000 جنيه حتى 695.000 جنيه لأعلى فئة.



