Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

زيادة أسعار فولكس فاجن volkswagen .. تفاصيل

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 06:54 م
volkswagen golf 2019
volkswagen golf 2019
Advertisements
اشرف عطية
تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية فأسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض أسعار فولكس فاجن اليوم في مصر 27-9-2019.


volkswagen
فولكس فاجن

باسات ٢٠١٩
volkswagen passat بسعر 460.000 جنية .

volkswagen golf 2019
فولكس فاجن جولف volkswagen golf تبدأ من 419.000 جنيه حتى 454.000 جنيه لأعلى فئة.

volkswagen caddy تبدأ من 440.000 جنيه حتى 478.000 جنيه لأعلى فئة.

تيجوان 2019
tiguan 2019 تبدأ من 575.000 جنيه حتى 695.000 جنيه لأعلى فئة.

Advertisements

ترشيحاتنا

بين الكلاسيك والكاجوال.. إنجي وجدان تتحدى وزنها بإطلالات أنيقة في الجونة

صحفي إسرائيلي: الإعلام المصري علّم على الجزيرة بهذه الطريقة

شاهد.. رسائل طمأنة من الرئيس السيسي للمصريين عقب عودته إلى أرض الوطن

بعد منح التأشيرة السياحية لأول مرة.. ما هو الزي الملزم للأجنبيات في السعودية؟

تجاوزت الـ 50 عامًا.. 20 صورة تكشف تحدي شيرين رضا لـ عمرها

إطلالات جريئة.. نجلاء بدر وغادة عادل بملابس مثيرة فى الجونة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية تهدى 150 مقعد دراسيا لإحدى المدارس بالقليوبية.. صور

سقطة مهنية.. موقع روسيا اليوم ينشر استطلاع رأي عن مصر.. والجمهور يرد

مولد سيدى الشبلي بقى ثورة فى قناة الجزيرة .. الفبركة مستمرة ضد مصر