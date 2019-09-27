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مرأة

تجاوزت الـ 50 عامًا.. 20 صورة تكشف تحدي شيرين رضا لـ عمرها

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 06:26 م
تجاوزت الـ 50 عامًا....
تجاوزت الـ 50 عامًا.... 20 صورة تكشف تحدي شيرين رضا لـ عمرها
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قسم المرأه
تتألق شيرين رضا في جميع المناسبات والحفلات حيث تظهر بإطلالات مختلفة وبرغم من تجاوزها الـ 50 عاما إلا أنها دئمًا تخطف الأنظار.

ودئما ترتدي ما يبرز جمالها ويليق بها وتنوع بين الكاجوال والسهرة وتختار ألوان موجودة وبقوة على ساحة الموضة.

وتعتمد شيرين رضا على الميكب الهادئ الذي يناسب بشرتها البرونزية، وتبرز جمال عيونها بالماسكرا والايلاينر، وتحب أحمر الشفاه الأحمر الذي يبرز جمالها.

وتختار شيرين رضا تسريحات شعر بسيطة ومواكبة للموضة فتظهر بإطلالات جذابة، فبرغم من أنها بسيطة لكن دائما ما تليق بها وتعطيها جمالًا فوق جمالها.

ولا تتكلف شيرين رضا فى اقتناء الإكسسوارات ولكنها تختار ما يناسب إطلالتها وتتزين بمجوهرات تتميز بالفخامة وأنيقة.

يذكر أن آخر مشاركات شيرين رضا السينمائية فيلم "الفيل الأزرق 2" والذى تم عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2019.
تجاوزت الـ 50 عامًا.. 20 صورة تكشف تحدي شيرين رضا لـ عمرها
تجاوزت الـ 50 عامًا.. 20 صورة تكشف تحدي شيرين رضا لـ عمرها
تجاوزت الـ 50 عامًا.. 20 صورة تكشف تحدي شيرين رضا لـ عمرها
تجاوزت الـ 50 عامًا.. 20 صورة تكشف تحدي شيرين رضا لـ عمرها
تجاوزت الـ 50 عامًا.. 20 صورة تكشف تحدي شيرين رضا لـ عمرها
تجاوزت الـ 50 عامًا.. 20 صورة تكشف تحدي شيرين رضا لـ عمرها
تجاوزت الـ 50 عامًا.. 20 صورة تكشف تحدي شيرين رضا لـ عمرها
تجاوزت الـ 50 عامًا.. 20 صورة تكشف تحدي شيرين رضا لـ عمرها
تجاوزت الـ 50 عامًا.. 20 صورة تكشف تحدي شيرين رضا لـ عمرها
تجاوزت الـ 50 عامًا.. 20 صورة تكشف تحدي شيرين رضا لـ عمرها
تجاوزت الـ 50 عامًا.. 20 صورة تكشف تحدي شيرين رضا لـ عمرها
تجاوزت الـ 50 عامًا.. 20 صورة تكشف تحدي شيرين رضا لـ عمرها
تجاوزت الـ 50 عامًا.. 20 صورة تكشف تحدي شيرين رضا لـ عمرها
تجاوزت الـ 50 عامًا.. 20 صورة تكشف تحدي شيرين رضا لـ عمرها
تجاوزت الـ 50 عامًا.. 20 صورة تكشف تحدي شيرين رضا لـ عمرها
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