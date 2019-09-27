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ائتلاف مصر فوق الجميع: إظهار الإعلام المصري للحقائق يؤكد ضخامة المؤامرة .. فيديو

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 06:13 م
صدى البلد
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أيمن سيد
قال محمود عطية مؤسس إئتلاف مصر فوق الجميع إنه مع بداية الإعلام المصري إظهار الفيديوهات المفبركة والكذب الذي يتم تغذية العقول به يكشف بما لا يدع مجال للشك بأنها مؤامرة ضخمة على مصر.

وأضاف عطية فى فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، أنه بوصول الجزيرة لمرحلة التحريض على الرئيس رمز الدولة، فيجب أن يعمل الإعلام المصري بقوة لإظهار الحقائق ومواجهة هذه التحريضات والكذب.

واستكمل: أن تواجد المصريين فى الشارع اليوم أمام المنصة لتأييد الدولة المصرية شئ مشرف للغاية متسائلا " أليس من حق المؤيدين أن يؤيدوا أم لا؟! " فنحن المصريين نريد الاستقرار والأمن والأمان.

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