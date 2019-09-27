رئيس نادي الشمس يدعم استقرار الدولة في يوم حب مصر.. صور

حرص د.أسامة أبوزيد رئيس نادي الشمس علي دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في مظاهرات التأييد الكبيرة من الشعب المصري له اليوم للرد على الشائعات الكاذبة من كل تابعي الجماعة الإرهابية.



وحرص أبو زيد ومعه المحاسب تامر علي المدير التنفيذي للنادي علي التواجد في محيط النصب التذكاري مع الآلاف من المصريين من أجل تأييد ومساندة ومبايعة الرئيس السيسي في يوم في حب مصر.



وقال أبو زيد إن جموع المصريين اليوم ردوا علي الادعاءات الكاذبة وأثبتوا للعالم اجمع في صور حضارية على مدى التفاف الشعب حول رئيسه وأن مصر ستظل آمنة مستقرة.