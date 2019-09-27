Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رئيس نادي الشمس يدعم استقرار الدولة في يوم حب مصر.. صور

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 06:18 م
أسامة ابوزيد وتامر
أسامة ابوزيد وتامر على
Advertisements
منتصر الرفاعى
حرص د.أسامة أبوزيد رئيس نادي الشمس علي دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في مظاهرات التأييد الكبيرة من الشعب المصري له اليوم للرد على الشائعات الكاذبة من كل تابعي الجماعة الإرهابية.

وحرص أبو زيد ومعه المحاسب تامر علي المدير التنفيذي للنادي علي التواجد في محيط النصب التذكاري مع الآلاف من المصريين من أجل تأييد ومساندة ومبايعة الرئيس السيسي في يوم في حب مصر.

وقال أبو زيد إن جموع المصريين اليوم ردوا علي الادعاءات الكاذبة وأثبتوا للعالم اجمع في صور حضارية على مدى التفاف الشعب حول رئيسه وأن مصر ستظل آمنة مستقرة.
رئيس نادي الشمس يدعم استقرار الدولة في يوم حب مصر.. صور
رئيس نادي الشمس يدعم استقرار الدولة في يوم حب مصر.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دفاعا عن مصر.. الخليج العربي ينتفض ضد أكاذيب محور الشر.. قطر وتركيا والإخوان فضائح بالجملة وعار يلطخ جبين حكامهم

عمال مصر يعلن تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي.. ويؤكد: الادعاءات الكاذبة يرددها قلة من الخارجين.. والجماعات الإرهابية تستخدم شبكات التواصل الاجتماعى لتزييف الحقائق

مجلس إدارة الشمس يدعم الدولة ضد الشائعات المغرضة

مواطنو الغربية يحتشدون للمشاركة في حفل تأييد الرئيس أمام النصب التذكاري بالقاهرة.. صور

ضد التخريب والعنف.. المنايفة يتوافدون على القاهرة لتأييد الرئيس السيسي ودعم الدولة

المئات من المواطنين يتجمعون بالمنصة لتأييد الرئيس السيسي..فيديو

ترشيحاتنا

حكم الصلاة بالفانلة الحمالات .. أمين الفتوى يرد

تأجيل لقاء إف سي مصر وأسوان بالدوري المصري

برسومات عباد الشمس.. درة تخطف الأنظار فى الجونة.. صور

تخلص من الكرش فى اسبوع.. 12 خطوة لنحت الجسم

اتحاد الكرة يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل مباراة جيرالسيون

مرتضى منصور يكشف عن رئيس الزمالك فى 2039 .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية تهدى 150 مقعد دراسيا لإحدى المدارس بالقليوبية.. صور

سقطة مهنية.. موقع روسيا اليوم ينشر استطلاع رأي عن مصر.. والجمهور يرد

مولد سيدى الشبلي بقى ثورة فى قناة الجزيرة .. الفبركة مستمرة ضد مصر