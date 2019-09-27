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توك شو

يا أغلى اسم في الوجود.. محمود الليثي يغني والجمهور يردد في احتفالات المنصة.. فيديو

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 06:34 م
احتفالات المنصة
احتفالات المنصة
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محمد القاضي
وصل منذ قليل المطرب الشعبي محمود الليثي، لمنطقة المنصة، وقام بغناء "يا أغلى اسم في الوجود يا مصر"، وسط تفاعل كبير من المواطنين مع الأغنية.

وتجمع الآلاف من المواطنين بمنطقة المنصة بمدينة نصر وذلك من أجل تأييد الشعب المصري للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأرسل المواطنون رسالة حب ومودة بالالتفاف حول الدولة المصرية وإعلان ثقتهم في إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكيمة والمضي قدما لتقدم الدولة المصرية.

وظهر المشاركون في الاحتفالية، خلال الفيديو، رافعين الأعلام المصرية، مرددين الأغاني الوطنية، مؤكدين دعمهم الرئيس السيسي.

وتواجد المصريين الداعمين للرئيس السيسي، خير رد على ادعاءات وأكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية.
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