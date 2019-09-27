سقطة مهنية.. موقع روسيا اليوم ينشر استطلاع رأي عن مصر.. والجمهور يرد

في سقطة مهنية تؤكد عدم الحيادية، نشر موقع روسيا اليوم استطلاع رأي يدعي وجود احتجاجات في مصر.



وكشف استطلاع الرأي الذي بثه موقع روسيا اليوم عبر صفحاته على شبكات التواصل الاجتماعي عن عدم الدقة والحيادية. حيث طرح سؤالا للجمهور يقول " هل ترى احتجاجات مصر؟ عفوية أم سياسية".



ورد الجمهور على استطلاع الرأي بحالة استهجان، وقال أحد المشاركين ويدعى محمد صلاح :" هيا فين الاحتجاجات دي؟ انتم بس اللي شايفينها والشعب نفسه مش شايفها؟". ووضع صورتين للشوارع المصرية هادئة وحركة المرور طبيعية.



فيما توالت التعليقات التي أبدت استياءها من عدم حيادية موقع روسيا اليوم وانحيازه إلى شائعات مغرضة، وأكدت التعليقات عدم مهنية الاستطلاع حيث أنه لم يعط اختيارا ثالثا أنه لا يوجد في مصر احتجاجات.