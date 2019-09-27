البحيرة تشارك فى مظاهرات تأييد السيسى ..صور

شارك أهالى محافظة البحيرة منذ صباح اليوم الجمعة فى المظاهرات المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى والجيش والشرطة التى تم تنظيمها بميادين القاهرة احتجاجا على ادعاءات جماعة الاخوان الارهابية وقنوات الجزيرة ومكملين والشرق بأن هناك مظاهرات معارضة لنظام الحكم.



وحمل المتظاهرون المؤيدون للرئيس عبد الفتاح السيسى لافتات تندد باكاذيب وادعاءات القنوات المعادية لمصر ولفبركتها فيديوهات لاحداث قديمة شهدتها مصر فى اعقاب ثورة 25 يناير وحذر أهالى محافظة البحيرة كل من تسول له نفسه بمحاولة بث الفوضى والبلطجة فى البلاد خاصة بعد الامن والامان الذى تشهده مصر منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم.



اكدت المهندسة زكية رشاد مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة أن المرأة كان لها دور بارز فى الحشد لمظاهرات دعم الرئيس اليوم الجمعة قائلة بأن التفاف المرأة حول اسرتها واحتضانها لابنائها وعدم ترك افراد اسرتها للدعوات الهدامة ومتابعتهم بصفة مستمرة أدى الى فشل دعوات الجماعة الارهابية وانصارهم وتحولت جميع الميادين لتظاهرات مؤيد حقيقية على ارض الواقع بدون فبركة ولا تليفق مشيدة بمظاهرات الشعب المصرى لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى ورجال الجيش والشرطة التى اثبتت أن الشعب المصرى اصبح اكثر وعيا ولا يمكن خداعه.



فيما دعت سهير محمد فرج ربة منزل للرئيس عبدالفتاح السيسى قائلة "ربنا يخليك لنا ياسيسى ويكفيك شر الناس اللا بتتبلى عليك" بصراحة الرئيس عمل حاجات كتير لنا ككبار السن ولاولادنا ولأحفادنا كما دا اللى مايشفش من الغربال يبقى أعمى".



واشاد طارق مصطفى كمال موظف بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسى البطولى قائلا:" هو اللى ضحى بنفسه وبيته وأولاده وجازف وشال روحه على ايديه وحمى البلد من الخرفان اللى باعوا البلد وقبضوا ثمنها" السيسى حقق لنا أمن وأمان واستقرار واصبحنا مطمنئين على بناتنا وبقوا يرجعوا من دروسهم وكلياتهم 9 و10 بالليل وهم فى امان بعد ماكانت ظاهرة اغتصاب وخطف البنات كانت منتشرة فى اعقاب ثورة 25 يناير.



ومن جانبها قالت رضا على خلف موظفة بالمعاش "اللى مايشفش من الغربال يبقى اعمى" السيسى الله يحميه ويبارك له عمل مساكن لسكان العشوائيات وصرف معاش تكافل وكرامة للناس الغلابة.



وفى نفس السياق أعرب وهدان السيد المتحدث الرسمى والمستشار الاعلامى لمحافظ البحيرة سابقا عن سعادته بمشاركته فى المظاهرات المؤيدة للرئيس قائلا بانه تحرك بمشاركة وفدا كبير للقاهرة منذ فجر اليوم الجمعة عن طريق احد قطارات السكة الحديد واستقروا فى ميدان النصر مشيرا الى تزايد توافد المؤيدين للرئيس عبدالفتاح السيسى بعد صلاة الجمعة وانكسار شدة حرارة الجو حتى اصبح الحشد زى طوابير النمل وسط فرحة غامرة بعودة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمصر بعد مشاركته فى اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة بنيويورك.



ومن جانب اخر قال المهندس محمد طه وكيل وزارة التموين بالبحيرة سابقا ان مصر بتمر بظروف عصيبه أمام مؤامرة دنيئه والشعب كله وقف على قلب رجل واحد داعما للرئيس عبدالفتاح السيسى وللجيش المصري الشجاع وللشرطة المصريه التى تحمى الجبهة الداخليه مؤيدين مساندين لافتا الى انه مثل ما حذرنا من الاخوان وخطورتهم علي البلاد لازم نعمل حسابنا لمن تتيح لهم الفرصه لكى يقفز متصدرين المشهد من قوى سياسيه لا وجود لها بالشارع وجدناها تقفز منتهزة الفرصه مدعية انها راعية مصالح الغلابه وانها تتحدث بأسمائهم.



وتابع بانه كما رفضنا الاخوان نرفض ايضا النفاق السياسي ونرفض من يتحدثوا بأسم الغلابه (مدعى ثورة الغلابة) وبالرغم من ظهورهم في مشهد يتوافق مع مطالب الشعب المحب لوطنه الا انه يجب ان نحذر من تصدرهم للمشهد لتحقيق مصالحهم الشخصيه وهم لا يمثلون الغلابه ومرفوضين وليس لهم ارضيه او ظهير شعبى وكفانا ماحدث بالماضي.



وفى المقابل خلت ميادين محافظة البحيرة من اى تظاهرات اليوم الجمعة وسادت حالة من الهدوء التام بتلك الميادين ومحيطها وشهد ميدانا الساعة بدمنهور وجلال قريطم والمعروفان بميدانى الثورة بالبحيرة هدوءا تاما بالتزامن مع دعوات الجماعة الارهابية وقنواتها الفضائية وانصار الدول المعادية لمصر لعمل تظاهرات ضد النظام والجيش والشرطة.