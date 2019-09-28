الكويت تعرض مجددًا استضافة أطراف الأزمة اليمنية للتوصل إلى حل سياسى.. ورئيس وزراؤها: الجمود وعدم تنفيذ الاتفاقيات هو المسيطر على مشهد صنعاء

رئيس وزراء الكويت: نستنكر الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها المنشآت السعودية

المبارك: الكويت تعرب عن استعدادها لاستضافة الأشقاء اليمنيين





لدولة الكويت، تاريخ طويل من حل النزاعات وفض الخصومات فى المنطقة العربية، على مدار عشرات السنوات الماضية.. وفى هذا الإطار أعلنت دولة الكويت مجددًا عن استعدادها، لاستضافة محادثات تجمع فرقاء الأزمة اليمنية للبحث عن حل سياسي للأزمة اليمنية المستمرة منذ حولى ٥ سنوات.





وأكد الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس وزراء الكويت خلال كلمة بلاده أمس أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، استنكار الكويت للهجمات الإرهابية التي تعرضت لها المنشآت النفطية السعودية، وأكد وقوف بلاده والدعم التام لكافة الإجراءات التي تقوم بها السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها.





ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه حماية وتأمين حرية الملاحة في منطقة الخليج العربي بعد أن تعرضت هذا العام إلى سلسلة من الأعمال الإرهابية والتخريبية التي هددت حرية الملاحة في هذه المنطقة الحيوية.





مشاورات أخرى

وقال المبارك إن الكويت تعرب عن استعدادها لاستضافة الأشقاء اليمنيين لعقد جولة مشاورات أخرى في دولة الكويت تحت رعاية الأمم المتحدة.





كما قال: يبقى استمرار الأزمة اليمنية علامة بارزة على واقع كيفية التعاطي مع قرارات ومخرجات مجلس الأمن ذات الصلة.





وأضاف: رغم عودة استئناف المفاوضات بين أطراف الأزمة والتوصل إلى اتفاق استوكهولم نهاية العام الماضي إلا أن الجمود واستمرار حالة عدم التنفيذ ظل هو المسيطر على المشهد.





الحل العسكرى

وأكد رئيس وزراء الكويت على موقف الكويت الواضح بأنه لا حل عسكريا لهذه الأزمة، مشيرًا إلى دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة في تيسير العملية السياسية.





وقال إن الكويت تجدد استعدادها لاستضافة الأشقاء اليمنيين لعقد جولة مشاورات أخرى في دولة الكويت تحت رعاية الأمم المتحدة وذلك من أجل التوصل لاتفاق سياسي شامل نهائي.





وأكد أن الحوار الذي تدعمه الكويت مبني على المرجعيات الثلاث، وهي: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار 2216، لإنهاء هذه الأزمة وبما يحافظ على أمن واستقرار اليمن ووحدة أراضيه.





تدابير جادة

كما دعا رئيس وزراء الكويت الحكومة الإيرانية إلى اتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة للبدء في حوار مبني على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتخفيف حدة التوتر في الخليج والحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وبما يساهم في إرساء علاقات قائمة على التعاون والاحترام المتبادل وبما يعكس التطلعات المستقبلية لجميع دول المنطقة في حياة يسودها الأمن والاستقرار وبما يحقق الرخاء والتنمية لشعوبها.



