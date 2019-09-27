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توك شو

تامر أمين: وانتصرت إرادة المصريين فى جمعة الإخلاص.. فيديو

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 06:21 م
المواطنون من أمام
المواطنون من أمام المنصة
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عمرو ممدوح
قال الإعلامي تامر أمين، "أرادوها جمعة الخلاص وأردناها جمعة الإخلاص، أرادوها جمعة الخلاص من الجيش والوطن، ونحن أردناها جمعة الإخلاص للجيش والوطن".

وتابع أمين، في برنامجه «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار»: أرادوها جمعة الخلاص من الرئيس، وأردناها نحن المصريين جمعة الإخلاص للرئيس، مشيرا إلى أن الرئيس وعد بحماية الوطن وأمنه، وأمن شعبه، حتى آخر قطرة من دمه".

وأوضح الإعلامي تامر أمين، أن المصريين عاهدوا الرئيس أن يدافعوا ويساندوه حتى آخر نفس، قائلا: "أرادوها وأردناها وانتصرت إرادة المصريين".
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