أخرسه على الهواء .. ضيف يلقن مذيع الجزيرة درسا قاسيا

لقن ضيف، قناة الجزيرة ومذيعها درسا قاسيا على الهواء، وذلك عندما انتقد المذيع حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال مذيع الجزيرة:" السيسي يقبض على السلطة منذ سنوات، ما الذي يخيفه الآن".



ورد عليه الضيف، قائلا:" من قال لك أنه خائف، الرئيس السيسي حريص على مصر واقتصادها، والسيسي حريص من استغلال وجود المظاهرات ويتم استباحة دماء المصريين وتنفيذ عمليات قتل عشوائية يتهم فيها النظام".



وتابع الضيف:" الرئيس يخاف على دولته ومن حق أي مخلص أن يخاف على دولته، وأن تصبح مصر مثل اليمن وسوريا وليبيا ماذا جنينا من الثورات غير الدمار".

