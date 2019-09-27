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توك شو

أخرسه على الهواء .. ضيف يلقن مذيع الجزيرة درسا قاسيا

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 06:01 م
قناة الجزيرة
قناة الجزيرة
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هاني حسين
لقن ضيف، قناة الجزيرة ومذيعها درسا قاسيا على الهواء، وذلك عندما انتقد المذيع حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال مذيع الجزيرة:" السيسي يقبض على السلطة منذ سنوات، ما الذي يخيفه الآن".

ورد عليه الضيف، قائلا:" من قال لك أنه خائف، الرئيس السيسي حريص على مصر واقتصادها، والسيسي حريص من استغلال وجود المظاهرات ويتم استباحة دماء المصريين وتنفيذ عمليات قتل عشوائية يتهم فيها النظام".

وتابع الضيف:" الرئيس يخاف على دولته ومن حق أي مخلص أن يخاف على دولته، وأن تصبح مصر مثل اليمن وسوريا وليبيا ماذا جنينا من الثورات غير الدمار".
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