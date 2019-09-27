وزيرة السياحة عن توماس كوك: إفلاسها كان متوقعا

اختتمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، زيارتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعقد لقاء إعلامي مع المذيع ديفيد وستين، في برنامج Balance of Power الذي يتم اذاعته علي شبكة بلومبرج الاخبارية العالمية؛ وذلك خلال مشاركتها في قمة منتدى الاقتصاد العالمي عن تأثير التنمية المستدامة التي عُقدت خلال الفترة من 23 إلى 24 سبتمبر الجاري بولاية نيويورك.



واستهلت وزيرة السياحة، اللقاء، بتأكيد التحسن الملحوظ الذي تشهده السياحة المصرية، لافتة الى ان أرقام الحركة السياحية الوافدة لمصر بدأت في الاقتراب من معدلات عام الذروة، مما يؤكد على استعادة مصر لمكانتها الريادية على خريطة السياحة العالمية.



واكدت اهمية قطاع السياحة في الاقتصاد المصري حيث يمثل أكثر من ١٥% من الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية مصر العربية، ويساهم في خلق فرص عمل ويؤثر إيجابيا في حياة المجتمعات المحلية.



وفي سؤال حول برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذي أطلقته وزارة السياحة، اشارت الى انه إطار للسياسات العامة يتضمن أهدافا واضحة واجراءات تنفيذية لتحقيقها، وذلك لتنفيذ رؤية البرنامج وهي "تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف الى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية"، وصولا الى الهدف الأشمل وهو "توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به".



وأشارت الى ان الوزارة قامت بصياغة رؤية موحدة للقطاع بالتعاون مع كافة الأطراف ذات الصِّلة من الحكومة المصرية والقطاع الخاص الذي يمثل ٩٨% من قطاع السياحة في مصر.



وتطرقت للحديث عن المحاور الرئيسية ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذي اطلقته وزارة السياحة، مشيرة الى انه يتبنى تطبيق الأهداف الـ 17 للتنمية المستدامة للأمم المتحدة.



وفي سؤال عن تأثير اعلان شركة توماس كوك الإنجليزية عن افلاسها علي قطاع السياحة المصري؛ أشارت المشاط الى أن شركة توماس كوك هي شركة تجارية وأي شركة تجارية لها دورات اقتصادية تشهد نموا، أحيانا، كما يقابلها بعض التعثرات من وقت لآخر، لافتة الي أن الإفلاس الذي تعرضت له الشركة كان متوقعا منذ فترة.



وأوضحت أن فرع الشركة الذي أعلن إفلاسه هو الموجود في إنجلترا فقط، وأن باقي أفرع الشركة التابعة لشركه توماس كوك في دول (ألمانيا -هولندا -فرنسا -بولندا والدول الإسكندنافية) تعمل بطريقه طبيعية وبشكل منفصل عن توماس كوك إنجلترا.



وأكدت أن وزارة السياحة المصرية تعمل على فتح أسواق جديدة وتنويع الأسواق المصدرة للسياحة الى مصر، ودعت العالم من خلال هذا البرنامج لزيارة مصر والاستمتاع بما تمتلكه من مقومات سياحية فريدة لا مثيل لها حول العالم.