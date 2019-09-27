تمثيل أزهري مشرف بالمؤتمر الدولي لجمعية الجلوكوما بالهند



وقد تم دعوة مهدي من قبل الجمعية الهندية للمشاركة كمحاضر فى مؤتمرها الدولي السنوي وكذلك لإعطاء كورس عن التقنيات الحديثة في علاج وجراحة الجلوكوما (المياه الزرقاء).



ويحضر هذا المؤتمر لفيف من الخبراء والمتخصصين في الجلوكوما من كافة دول العالم لتبادل الآراء والخبرات في هذا المجال.



يعد الدكتور محمد عبد المنعم مهدي من الخبراء العالميين المتخصصين في الجلوكوما وجراحات المياه البيضاء وزرع العدسات، وله العديد من الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية الدولية المتخصصة في هذا المجال، منها المجلة الأمريكية للعيون، ومجلة الأكاديمية الأمريكية للعيون، والمجلة الأوروبية للعيون، وكذلك المجلة الدولية للعيون، بالإضافة إلى مجلة عمان للعيون، والتي أسهم مهدي في تأسيسها وعضوية مجلس التحرير بها.



ويشغل عضوية لجان تحكيم الأبحاث لترقية الأساتذة، وكذلك عضوية المجلة الدولية للعيون وأبحاثها، ومحكما لكبريات المجلات الدولية والإقليمية في طب وجراحة العيون.



حصل على بكالوريوس الطب من جامعة الأزهر عام ١٩٩١ ثم الماجستير عام ١٩٩٥ تلاها إرساله الى بعثة إلى جامعة أمستردام بهولندا للحصول على الدكتوراه والتخصص الدقيق في الجلوكوما، ترقى في السلك الأكاديمي حتى حصل على درجة الأستاذية في عام ٢٠١٣.







أشرف مهدي وناقش عشرات رسائل الماجستير والدكتوراه بجامعة الأزهر والجامعات المصرية، ومشارك دائم بأبحاثه ومحاضراته القيمة في المؤتمرات الدولية بأمريكا وأوروبا، وخصوصا مؤتمر الأكاديمية الأمريكية لطب العيون، وكذلك المؤتمرات السنوية للجمعية الأمريكية وكذا الأوروبية لجراحي المياه البيضاء، وتصحيح عيوب الإبصار، وكذلك الجمعية الأوروبية للجلوكوما.



شارك الدكتور محمد عبد المنعم مهدي، أستاذ طب وجراحة العيون بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، في فعاليات المؤتمر الدولي السنوي للجمعية الهندية للجلوكوما.