أهالى الفيوم: ذهبنا للقاهرة لرد الجميل للرئيس والجيش والشرطة.. صور

أعرب أبناء محافظة الفيوم المشاركين فى وقفة التأييد التى أقيمت اليوم بالنصب التذكارى بالقاهرة لتأييد الرئيس والجيش والشرطة.



ويقول أحمد سيد، مزارع، إننا جميعا نقف صفا واحدا وراء الرئيس والجيش والشرطة لنؤكد للعالم كله أننا شعب متحضر، يحافظ على وطنه ويحب جيشه ورئيسه.



أما حامد محمود، عامل في شركة بترول، قال إنني توجهت منذ الصباح الباكر إلى القاهرة، أحمل أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى الذي أنقذنا من براثن الإرهاب والإخوان وأعاد للدولة المصرية كرامتها ومكانتها بين دول العالم.



فيما أوضحت فاطمة عويس، معلمة، أنها أكثر من 400 سيدة من سيدات مركز الفيوم، توجهنا اليوم إلى القاهرة لكى نشارك فى الوقفة الوطنية لتاييد الرئيس والجيش والشرطة، وهذا اقل واجب علينا لهم.

