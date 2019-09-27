متسولين وقابضين وبيتاجروا بالدين.. كيف رد أهالي الشهداء على دعوات الإخوان

في ظل حرب الشائعات التي تواجهها الدولة، وأكاذيب جماعة الإخوان لزعزعة امن واستقرار الوطن ، وجه أهالي الشهداء عدد من الرسائل اللاذعة للمتآمرين على الوطن.



اخشعوا أيها الخرفان

وجه والد الشهيد رامى حسنين رسالة لجماعة الإخوان الإرهابية الذين طمعوا فى الدولارات للتحريض بعمل مظاهرات احتجاجية ضد الرئيس والجيش والشرطة قائلا: "اخشعوا أيها الخرفان اخشعوا يا بائعين لتراب الوطن.. اتعلموا من تاريخ الحروب والشعوب اللى بيدافعوا عن وطنهم".



وأكد والد الشهيد رامى حسنين أن كل من يحرض ضد مصر وأمنها بائعين لوطنهم لأنهم لم يتعلموا من الماضى معنى الوطنية ولا يعلمون كيف يعيش المواطنون داخل منازلهم آمنين.



الأموال والدولارات

وانتقد والد الشهيد أسلوب الإخوان الذي لا يمت للإسلام بصلة وهدفهم تخريب البلد، فلا يفكرون سوى فى الأموال والدولارات التى يحصلون عليها مقابل بيع وطنهم.



متسولين وقابضين وبيتاجروا بالدين

وتابع محمد حسنين فى رسالته للمحرضين قائلا "اخشعوا وأدخلوا مضاجعكم أو انتحروا أو أخرجوا من مصر البلد بتستفيد منكم إيه كلكم متسولين وقابضين وبتاجروا بالدين".



أما منى مصطفى، والدة الشهيد النقيب مصطفى سمير بدوي، قالت إن مصر ستظل محفوظة بأمر الله ولن يفلح أعداء الوطن في النيل منه، مشيرة إلى وعي الشعب المصري العظيم بكل المؤامرات التي تُحاك ضد الدولة.



مشروعات قومية عملاقة

وأضافت، والدة الشهيد مصطفى بدوي بكفر الشيخ، لـ"صدى البلد"، أن المصريين يثقون بأبطال الجيش والشرطة وكل مؤسسات الدولة، وسيقفون جميعًا خلف الدولة المصرية ضد أعدائها، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجح في بناء مئات المشروعات القومية العملاقة في مختلف محافظات الجمهورية.



وأشارت إلى أن الأمن والأمان والاستقرار في مصر نعمة غالية لا يعرفها إلا الشعوب التي فقدت أوطانها، موضحة أن مصر ستظل شامخة ولن تفلح المؤامرات في النيل منها وأننا جميعًا سندافع عن بلادنا مصر مثل أبنائنا الشهداء الذين دفعوا حياتهم ثمنًا لحفظ الأمن والأمن والدفاع عن تراب مصر.



"حافظوا على مصر وحبوها.. متضيعوش دم الشهدا اوعوا تسيبها تتألم مصر هنفضل أم الدنيا "..بهذه الكلمات وجهت والدة الشهيد أحمد حسين رئيس مباحث شربين والذى اغتالته أيادي الإرهاب منذ عامين رسالتها لأبناء مصر.



مستهدفة من دول كل هدفها تدمر مصر

قالت والدة الشهيد لـ صدى البلد:، أنا مع الرئيس السيسي إللى بيحب البلد إللى بيحافظ عليها من الخونة إللى عايزين يوقعوها.. ساندوا رئيسكم عشان بلدكم اوعوا تسمحوا لحد يضرها، احمد راح عشان مصر وكل شهيد ضحى عشان مصر اتيتم أطفال أبرياء اتحرموا من ابوهم واتحملوا الألم ولسه بيعانوا تسوى ايه ادم وجودى كل يوم يسالونى بابا لسه مسافر كل ده وحشنا اوى، اقولهم سافر فى السما عند ربنا 'وهيكبروا ويعرفوا يعنى ايه شهيد حب وطنه وعشقه ويستاهل نضحى عشانه.



وأضافت: "ساندوا رئيسكم، مصر مستهدفة من دول كل هدفها تدمر مصر فوقوا بقى مظاهرات ايه دول مش عايزين الشعب يعيش فى امان، حافظوا عليها عشان ولادكم، خليهم يعيشوا فى أمان مصر هى الباقية رغم انف الخونة تحيا مصر".

