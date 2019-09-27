علاء ثابت يكتب: الحرب على الفساد



‎ ومن مزايا التصالح فى مثل هذا النوع من قضايا الفساد الشائعة إعادة هؤلاء إلى احترام القانون وكسبهم إلى صف القيم الإيجابية وإبعادهم عن تلك الجرائم ليعودوا مواطنين صالحين، وبالفعل جرت تسوية أوضاع أعداد كبيرة من المتعدين على أملاك الدولة بمختلف الأشكال وفى جميع المحافظات، ليخسر الفساد قاعدة كبيرة ومهمة فى الحرب الطويلة والشاقة معه.



يظن الناس أن مشكلة الفساد تكمن فقط فى الرشوة والاستيلاء على المال العام أو الاختلاس وغيره من الجرائم، لكن الحقيقة هذا النوع من الجرائم ليس إلا الجزء الأوضح والطافى على السطح من جرائم الفساد التى تطورت وتعقدت، وأصبح مجرد كشفها مسألة غاية فى الصعوبة خصوصا فى ظل التطور الكبير فى أنظمة الإدارة والأموال مثل التهرب الضريبى والجمركى وغسل الأموال والجرائم الإلكترونية، وغيرها من الجرائم المعقدة والمستجدة، ولهذا تقرر إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد قبل عامين لتكون أداة فعالة فى تأهيل الكوادر القادرة على تتبع تلك الجرائم وضبطها وتقديم المشاركين فيها للقضاء.



المعركة مع الفساد ليست سهلة، فالفاسدون لهم أدوات متطورة والسباق معهم لابد أن يعتمد على تطوير الجهاز الإدارى للدولة، وهى المهمة التى ركزت عليها القيادة السياسية، لإقامة جهاز حديث يصعب اختراقه، يقدم خدماته بسرعة ودقة ويعتمد على أكثر وسائل التكنولوجيا تطورا فى تخزين المعلومات وتنظيمها واستدعائها، وبالتالى حمايتها من التلاعب لتتحقق سهولة كشف الفاسدين.



‎لقد أكد الرئيس السيسى فى أكثر من مناسبة أن التصدى للفساد والقضاء عليه هو أحد الأهداف الرئيسية، وأنه لن يتوانى فى مواجهة الفساد، مهما كان موقع مرتكبيه، وهو ما أعطى دفعة قوية للأجهزة الرقابية التى تواصل عمليات الكشف عن مواقع وآليات الفساد، والذى يحتاج إلى جهد كبير وعزيمة لا تلين فى اقتلاعه من جذوره بعد أن تغلغل وتوسع فى كل مكان لعدة عقود.



‎وكان لدخول القوات المسلحة فى مجال إقامة بنية أساسية وإقامة المشروعات المختلفة دور كبير فى كشف الفساد والحد منه، فالمشروعات التى تتولى إنشاءها وإدارتها أو الإشراف عليها أضرت بالفاسدين وكشفتهم، هؤلاء الذين يديرون مشروعاتهم اعتمادا على الاحتكار والفساد، واتضح من خلال التجربة العملية أن العملة الجيدة بمقدورها أن تطرد العملة الرديئة، والفاسدة، والمزورة.



لقد أثارت مشروعات القوات المسلحة هلع الفاسدين وشعروا بانكشافهم، وأن المساحة التى يتحركون فيها تقلصت، لأنها أصبحت تحت الضوء بدخول منافس شريف وقوى يدرك أهمية الاقتصاد الوطنى المبنى على أسس سليمة وقواعد من النزاهة واحترام القانون والإنتاج الحقيقى، الذى يضيف إلى الدولة ولا ينهب ثرواتها لمصالح شريحة ضيقة من رجال الأعمال المنحرفين.



‎كان من الطبيعى أن يشن هؤلاء حملات إعلامية ضد المشروعات التى تنجزها الدولة، وأن يطلقوا الشائعات محاولين تشويهها، كل هذا لأن الفاسدين أدركوا أنهم لن يتمكنوا من مواصلة استنزاف ثروات مصر.



إن الخطوط المتوازية التى تسير فيها الدولة للقضاء على الفساد، ستحقق لنا النصر فى واحدة من أهم المعارك التى تهدد اقتصاد الدولة وتحرمها من كفاءاتها، القادرة على إدارة مؤسساتها بكفاءة ونزاهة، وهو الهدف الأهم والمنشود فى المعركة ضد الفساد.

قال الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام إن قرار إحالة عدد من الموظفين برئاسة الجمهورية وشركة مقاولات كبرى إلى المحاكمة لم يكن سوى نموذج لما قررته القيادة السياسية لمواجهة الفساد مهما كان شأن مرتكبيه فى كل جهة ووزارة، وهو جزء من عملية منظمة وشاملة على أساس علمى لمكافحة الفساد، الذى كان قد بلغ حدا خطيرا من التغلغل والاتساع طولا وعرضا طوال العقود الأربعة الأخيرة، حتى أن الفساد أصبح يشكل أحد أهم التحديات التى تواجهها مصر وقيادتها السياسية، وقد لا يكون سرًّا لدى كثير من المتابعين أن كبار الفاسدين وأذنابهم يبدون مقاومة كبيرة لعمليات المكافحة، اعتقادا أنهم أصبحوا من القوة إلى درجة القدرة على التأثير وحماية عملياتهم واستمرار أنشطتهم غير القانونية وفى مقدمتها الاستيلاء على أملاك الدولة.وأضاف "ثابت"، فى مقاله المنشور اليوم الجمعة بصحيفة "الأهرام أن الناس يظنون أن مشكلة الفساد تكمن فقط فى الرشوة والاستيلاء على المال العام أو الاختلاس وغيره من الجرائم، لكن الحقيقة هذا النوع من الجرائم ليس إلا الجزء الأوضح والطافى على السطح من جرائم الفساد التى تطورت وتعقدت، وأصبح مجرد كشفها مسألة غاية فى الصعوبة خصوصا فى ظل التطور الكبير فى أنظمة الإدارة والأموال مثل التهرب الضريبى والجمركى وغسل الأموال والجرائم الإلكترونية، وغيرها من الجرائم المعقدة والمستجدة، ولهذا تقرر إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد قبل عامين لتكون أداة فعالة فى تأهيل الكوادر القادرة على تتبع تلك الجرائم وضبطها وتقديم المشاركين فيها للقضاء.وأكد الكاتب الصحفي علاء ثابت أن المعركة مع الفساد ليست سهلة، فالفاسدون لهم أدوات متطورة والسباق معهم لابد أن يعتمد على تطوير الجهاز الإدارى للدولة، وهى المهمة التى ركزت عليها القيادة السياسية، لإقامة جهاز حديث يصعب اختراقه، يقدم خدماته بسرعة ودقة ويعتمد على أكثر وسائل التكنولوجيا تطورا فى تخزين المعلومات وتنظيمها واستدعائها، وبالتالى حمايتها من التلاعب لتتحقق سهولة كشف الفاسدين.إلى نص المقال :لم يكن قرار إحالة عدد من الموظفين برئاسة الجمهورية وشركة مقاولات كبرى إلى المحاكمة، سوى نموذج لما قررته القيادة السياسية لمواجهة الفساد مهما كان شأن مرتكبيه فى كل جهة ووزارة، وهو جزء من عملية منظمة وشاملة على أساس علمى لمكافحة الفساد، الذى كان قد بلغ حدا خطيرا من التغلغل والاتساع طولا وعرضا طوال العقود الأربعة الأخيرة، حتى أن الفساد أصبح يشكل أحد أهم التحديات التى تواجهها مصر وقيادتها السياسية، وقد لا يكون سرًّا لدى كثير من المتابعين أن كبار الفاسدين وأذنابهم يبدون مقاومة كبيرة لعمليات المكافحة، اعتقادا أنهم أصبحوا من القوة إلى درجة القدرة على التأثير وحماية عملياتهم واستمرار أنشطتهم غير القانونية وفى مقدمتها الاستيلاء على أملاك الدولة.عندما تولى الرئيس السيسى قيادة الدولة، كان الفساد قد بلغ حدا خطيرا يعرقل الإنتاج والتنمية، وأصبح الفاسدون يشكلون منظومة قوية وممنهجة، ولهم مساندون فى كل مكان، وبكل تأكيد يعتمدون على معاونين من القانونيين ورجال الإدارة لتجنب الوقوع فى أيدى الجهات الرقابية والقضائية.ومما سهل من أنشطة هذه المجموعات والأفراد أن الفساد كاد يصبح من الأمور العادية فى حياتنا، فالرشوة والمحسوبية وتجاوز القانون آفات انتشرت لدرجة أن كثيرين يتعاملون معها على أنها عادية، فلا يبلغ عنها أو يتصدى لها أحد، اعتقادًا أن مواجهة مثل هؤلاء مهمة صعبة وانتحارية لأنهم أصحاب قوة المال ونفوذ يفوق كل منصب أو مكانة، لهذا فمعظم الناس إما تتجنب الوقوف ضد الفساد باعتباره مهمة لا يقوون عليها بل سيخسرون إذا وقفوا فى مواجهة الفاسدين، ولهذا ينأى الغير بنفسه عن أى مواجهة، وهناك من ينضمون إلى الفاسدين ويقدمون لهم الخدمات طمعا فى الحصول على نسبة ولو ضئيلة من المكاسب الهائلة التى يحققها الفساد، وجهة نظر هؤلاء يجسدها أحد الأمثال الشائعة عن اللحاق بأخذ طوبة من بيت الأب المنهار، وليس إصلاح البيت وترميمه وحمايته من الانهيار.لقد سارت خطة القيادة السياسية فى مواجهة الفساد على عدة محاور أولها: تقليص حجم الفساد ومنح الفرصة لمن يستعدون لتصويب أوضاعهم ممن استولوا على أملاك الدولة بإعادة تلك الممتلكات، وفى حالة صعوبة إعادتها يمكن أن يدفعوا ثمن حصولهم عليها، وبالتالى يفتح باب التوبة والإصلاح أمام قطاع كبير ممن لم يتحولوا إلى الجريمة المتكررة أو المنظمة، وارتكبوا انحرافات فى أوقات كانت فيه تلك الانحرافات ميسرة ومغرية للكثير ممن اعتقدوا أنها أصبحت طبيعية، ورأوا نماذج كثيرة تتبارى في ارتكابها.