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رياضة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الإسماعيلي وأهلي بنغازي

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 06:13 م
صدى البلد
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نور عادل
حسمت نتيجة التعادل السلبي الشوط الأول الذي جمع فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي أمام منافسه اهلي بنغازي الليبي في تونس في إياب دور الـ32 بالبطولة العربية.

وسيطر فريق الإسماعيلي على مجريات المباراة، حيث يبحث الدراويش عن تحقيق الفوز مرة أخرى على الفريق الليبي وذلك بعدما فاز عليه في مباراة الذهاب بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

ويدخل الإسماعيلى بتشكيل مكون من
حراسة المرمى: محمد فوزى.
الدفاع: أسامة إبراهيم - باهر المحمدى - محمد مجدى - إبراهيم أبو اليزيد.
الوسط: همام طارق - محمود دونجا - محمد الشامى - عبد الرحمن مجدى.
الهجوم: وجيه عبد الحكيم
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