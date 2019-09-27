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رياضة

اللجنة الأولمبية المصرية تشارك في مسيرات دعم مصر

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 06:38 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
شارك مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب والعاملين بها ورؤساء الاتحادات المصرية والعاملين بها والرياضيين في المسيرات التي خرجت اليوم من جميع ربوع مصر لتأكيد دعم مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش المصري والشرطة المصرية.

وشهدت منطقة النصب التذكاري بطريق النصر ومحيط استاد القاهرة الدولي مسيرات حاشدة من جميع أبناء الشعب المصري ومشاركة جميع الطوائف دعوا لتأييد مسيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتصدي للمخربين والكارهين لمصر.

وحرص مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية على المشاركة الفعالة والتأكيد أن الرياضيين على وعي تام بصالح البلاد ودور الرئيس عبدالفتاح السيسي ومجهوداته للارتقاء بمصر والحفاظ على أمن وسلامة البلاد.

وأكد المهندس هشام حطب، أن مشاركة الرياضيين تأكيد على وعي الشباب المصري بقضية بلاده ورفضه كل أشكال التشويه للإنجازات التي تتحقق في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار المهندس هشام حطب إلى أن الرياضيين يمثلون شباب مصر ويشكلون فئات مختلفة من الشعب وهي عينة تمثل الشعب المصري بحق.
اللجنة الأولمبية المصرية تشارك في مسيرات دعم مصر
اللجنة الأولمبية المصرية تشارك في مسيرات دعم مصر
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