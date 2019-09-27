وديا.. بني سويف يخسر بهدف مقابل لا شيء

خسر الفريق لكرة القدم بنادي بني سويف وديته أمام نادي السكة الحديد الرياضي، بهدف مقابل لاشئ، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.



وقال محمد الواضح، المشرف على الفريق في تصريحات لصدى البلد إن الجهاز الفنى لفريق بنى سويف الرياضى، بقيادة حسن موسى، قرر خوض ودية أمام فريق السكة الحديد، على ملعب استاد بنى سويف الرياضى، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد، وأن المباريات الودية التى يخوضها الفريق تمثل له وللجهاز الفنى أهم مراحل الإعداد للحكم على قدرات ومستوى اللاعبين، دون النظر للنتائج سواء فوز أو خسارة.



وقد بدأ بني سويف فترة الإعداد للموسم الجديد بالقسم الثاني في أواخر شهر يونيو الماضي، على ملعب نادي بني سويف، ثم الدخول في معسكر مغلق بمنتجع الأسيوطي استمر لشهر وأكثر.