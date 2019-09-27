Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وديا.. بني سويف يخسر بهدف مقابل لا شيء

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 06:29 م
صدى البلد
Advertisements
كتب:رباب الهوارى
خسر الفريق لكرة القدم بنادي بني سويف وديته أمام نادي السكة الحديد الرياضي، بهدف مقابل لاشئ، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.

وقال محمد الواضح، المشرف على الفريق في تصريحات لصدى البلد إن الجهاز الفنى لفريق بنى سويف الرياضى، بقيادة حسن موسى، قرر خوض ودية أمام فريق السكة الحديد، على ملعب استاد بنى سويف الرياضى، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد، وأن المباريات الودية التى يخوضها الفريق تمثل له وللجهاز الفنى أهم مراحل الإعداد للحكم على قدرات ومستوى اللاعبين، دون النظر للنتائج سواء فوز أو خسارة.

وقد بدأ بني سويف فترة الإعداد للموسم الجديد بالقسم الثاني في أواخر شهر يونيو الماضي، على ملعب نادي بني سويف، ثم الدخول في معسكر مغلق بمنتجع الأسيوطي استمر لشهر وأكثر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بني سويف يبدأ أسبوعه الرابع من فترة الإعداد غدا

بني سويف يواجه فريق أكتوبر وديا الثلاثاء المقبل

بني سويف يواجه الشرقية للدخان وديا .. الخميس

أسوان يهزم الحمام 1/0 وديا استعدادا للممتاز

بني سويف يواجه نادي 6 اكتوبر الرياضي وديا الأحد استعدادا للممتاز

بني سويف يعود للتدريبات غدا بعد الراحة السلبية

ترشيحاتنا

فبركة مولد الشبلي بسوهاج.. أحمد موسى يفضح الهارب محمد علي والجماعة الإرهابية

قبل حفل الختام.. شاهد إطلالات النجمات اليوم في الجونة.. لقاء الخميسي و مي عمر الأبرز

المعيقلي يحذر: هذا الفعل من أكبر الكبائر ويقع فيه كثيرون ..فيديو

الأزمة تشتعل .. الزمالك يضع اتحاد الكرة فى ورطة مع مصر المقاصة

صالح جمعة يغيب عن مران الأهلي

أحمد موسى فى تغطية خاصة على صدى البلد مستمرة للغد ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية تهدى 150 مقعد دراسيا لإحدى المدارس بالقليوبية.. صور

سقطة مهنية.. موقع روسيا اليوم ينشر استطلاع رأي عن مصر.. والجمهور يرد

مولد سيدى الشبلي بقى ثورة فى قناة الجزيرة .. الفبركة مستمرة ضد مصر