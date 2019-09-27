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أخبار البلد

احتشاد العاملين بالصحافة والإعلام لدعم استقرار الدولة بالمنصة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 06:27 م
احتشاد العاملين بالصحافة
احتشاد العاملين بالصحافة والإعلام
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محمد غالى
شاركت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام برئاسة مجدي البدوي جموع المصريين اليوم الجمعة في تظاهرة لتجديد الثقة في الرئيس والجيش والشرطة ،وإستقرار الدولة المصرية في مواجهة دعاة الفوضى والتخريب .

وإحتشد اعضاء النقابة العامة بالمئات بجوار “المنصة” بمدينة نصر مطالبين جميع المصريين بالتوحد فى مواجهة أعداء الوطن الذين يسعون بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة لهدم النجاحات التى تم إنجازها خلال السنوات القليلة الماضية.

وأكد مجدي البدوى خلال مشاركته اليوم أن اليوم لا مكان لمحايد إما أن تقف في صف الوطن ومسيرة البناء والتعميير ،ودعم الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب في الداخل والخارج ،أو تكون في صفوف الخونة والجواسيس الذين يتعاونون مع أجهزة إستخباراتية معادية للوطن .

وشدد البدوى على ضرورة استكمال الإصلاح الاقتصادى خاصة وأننا فى مراحله الأخيرة وسيجنى الشعب المصرى ثمرات هذا الإصلاح جميع طبقات الشعب وأكد البدوى على ان لديه الثقه على وعى الشعب المصرى وانه لن يتسابق وراء الدعوات الهدامة التى تسعى مخابرات الحاكم العثمانى وتميم دويلة القطر بثها بالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين فى نفوس بعض المصريين.
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