Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان يتطلعون لانعقاد القمة الثلاثية الشهر المقبل بالقاهرة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 06:48 م
وزراء خارجية مصر
وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان
Advertisements
أكد وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان تطلعهم لانعقاد القمة السابعة لآلية التعاون الثلاثي خلال شهر أكتوبر المقبل بالقاهرة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة، على هامش أعمال الجمعية العامة بنيويورك، مع "نيكوس كريستودوليديس" وزير خارجية قبرص و"نيكوس دندياس" وزير خارجية اليونان.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء تطرق إلى الترتيبات اللازمة لعقد هذه القمة بالشكل الذي يعكس عمق وخصوصية العلاقات بين الدول الثلاث أسوة بالقمم السابقة التي تمت في هذا الإطار، وبما يساهم في الحفاظ على الزخم السياسي والاقتصادي الذي أولدته هذه الآلية الهامة ومواصلة تطويره.

وقال حافظ إن الوزير شكري أكد على قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تجمع بين القاهرة وأثينا ونيقوسيا في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وأشاد شكري بما شهدته تلك الروابط من زخم خلال الفترة الماضية، حيث أصبحت آلية التعاون الثلاثي بين البلدان الثلاثة تشكل نموذجًا يُحتذى به للتعاون المتميز لتعزيز السلام والمصالح الاقتصادية والحوار الثقافي بين الدول.

وفي ذات السياق، أشار الوزير شكري إلى النتائج المثمرة لزيارتيه إلى أثينا ونيقوسيا شهر يوليو الماضي، والتي استهدفت مواصلة العمل الوثيق مع البلدين من أجل تعزيز روابط التعاون، واستكشاف آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الدول الثلاث.

من ناحية أخرى، أشار حافظ إلى أن الوزير شكري أشاد بمستوى التنسيق القائم بين الدول الثلاث في مختلف المحافل الدولية والإقليمية وأهمية استمراره. كما تمت مناقشة مختلف المستجدات الإقليمية، وخاصة في شرق المتوسط، وسبل تكثيف التشاور والتنسيق دعمًا لاستقرار وأمن المنطقة.

وأوضح حافظ أن الوزير شكري أطلع الوزيرين على آخر مستجدات المفاوضات حول سد النهضة الاثيوبي، منوهًا بعدم ارتياح الجانب المصر لطول أمد المفاوضات وعدم تحقيق تقدم بها.

وشدد على ضرورة مناقشة كافة المقترحات بحُسن نية، بما في ذلك الخطة المتكاملة التي طرحتها مصر مؤخرًا حول قواعد ملء وتشغيل السد وضرورة إبداء الجانب الإثيوبي المرونة اللازمة لضمان عدم الاضرار بمصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سامح شكري يتوجه إلى اليونان وقبرص

اليوم.. وزير الخارجية يتوجه إلى اليونان وقبرص

سامح شكري يلتقي رئيس الوزراء اليوناني بأثينا ويسلمه رسالة من رئيس الجمهورية

في مستهل زيارته إلى نيقوسيا..شكري يعقد جلسة مباحثات مع وزير خارجية قبرص

رئيس قبرص خلال لقاء سامح شكري: نعتز بعلاقات الشراكة المتميزة مع مصر

في مستهل زيارته إلى نيقوسيا.. جلسة مباحثات لـ شكري مع وزير خارجية قبرص.. بحث الارتقاء بالعلاقات الثنائية.. ورئيس قبرص: نعتز بعلاقات الشراكة المتميزة مع مصر

ترشيحاتنا

بعد رقصها أمام عمرو دياب .. شيرين رضا تتصدر جوجل

طالبت بالتطهير.. زوجة حسن شحاتة تبكي لهذا السبب.. فيديو

مرتضى منصور يكشف عن رئيس الزمالك فى 2039 .. فيديو

جينراسيون يكشف لـ صدى البلد موقفه النهائي من خوض لقاء الزمالك ببرج العرب

أحمد موسى: المصريون يوجهون اليوم صفعة على وجوه الإرهابيين ..فيديو

شاهد.. ماذا قال محمد صلاح وساديو ماني عن تقييمهما في fifa20

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية تهدى 150 مقعد دراسيا لإحدى المدارس بالقليوبية.. صور

سقطة مهنية.. موقع روسيا اليوم ينشر استطلاع رأي عن مصر.. والجمهور يرد

مولد سيدى الشبلي بقى ثورة فى قناة الجزيرة .. الفبركة مستمرة ضد مصر