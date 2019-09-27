وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان يتطلعون لانعقاد القمة الثلاثية الشهر المقبل بالقاهرة



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة، على هامش أعمال الجمعية العامة بنيويورك، مع "نيكوس كريستودوليديس" وزير خارجية قبرص و"نيكوس دندياس" وزير خارجية اليونان.



وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء تطرق إلى الترتيبات اللازمة لعقد هذه القمة بالشكل الذي يعكس عمق وخصوصية العلاقات بين الدول الثلاث أسوة بالقمم السابقة التي تمت في هذا الإطار، وبما يساهم في الحفاظ على الزخم السياسي والاقتصادي الذي أولدته هذه الآلية الهامة ومواصلة تطويره.



وقال حافظ إن الوزير شكري أكد على قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تجمع بين القاهرة وأثينا ونيقوسيا في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة.



وأشاد شكري بما شهدته تلك الروابط من زخم خلال الفترة الماضية، حيث أصبحت آلية التعاون الثلاثي بين البلدان الثلاثة تشكل نموذجًا يُحتذى به للتعاون المتميز لتعزيز السلام والمصالح الاقتصادية والحوار الثقافي بين الدول.



وفي ذات السياق، أشار الوزير شكري إلى النتائج المثمرة لزيارتيه إلى أثينا ونيقوسيا شهر يوليو الماضي، والتي استهدفت مواصلة العمل الوثيق مع البلدين من أجل تعزيز روابط التعاون، واستكشاف آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الدول الثلاث.



من ناحية أخرى، أشار حافظ إلى أن الوزير شكري أشاد بمستوى التنسيق القائم بين الدول الثلاث في مختلف المحافل الدولية والإقليمية وأهمية استمراره. كما تمت مناقشة مختلف المستجدات الإقليمية، وخاصة في شرق المتوسط، وسبل تكثيف التشاور والتنسيق دعمًا لاستقرار وأمن المنطقة.



وأوضح حافظ أن الوزير شكري أطلع الوزيرين على آخر مستجدات المفاوضات حول سد النهضة الاثيوبي، منوهًا بعدم ارتياح الجانب المصر لطول أمد المفاوضات وعدم تحقيق تقدم بها.



وشدد على ضرورة مناقشة كافة المقترحات بحُسن نية، بما في ذلك الخطة المتكاملة التي طرحتها مصر مؤخرًا حول قواعد ملء وتشغيل السد وضرورة إبداء الجانب الإثيوبي المرونة اللازمة لضمان عدم الاضرار بمصر.

أكد وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان تطلعهم لانعقاد القمة السابعة لآلية التعاون الثلاثي خلال شهر أكتوبر المقبل بالقاهرة.