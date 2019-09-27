بلوزة تشبه البيجامة.. نرمين ماهر بإطلالة عصرية على انستجرام

نشرت نرمين ماهر صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة غريبة وعصرية.



وظهرت نرمين ماهر بـ بلوزة باللون الأبيض تشبه البيجامة مع بنطلون جينز، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها حيث علق أحد المتابعين قائلًا " الله أكبر على جمالك".



ومن الناحية الجمالية وضعت نرمين ماهر ميكب بألوان الترابية التى تناسب بشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا مع أحمر شفاه باللون النبيتي الغامق.



ولم تتكلف نرمين فى اقتناء الإكسسوارات واكتفت بقرط رقيق مع بعض الخواتم المناسبة لإطلالتها العصرية.



وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها.



