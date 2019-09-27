ضربهم الإحباط.. عناصر إخوانية: كده خلاص مافيش ثورة تانى

ضرب الإحباط عددا من العناصر المؤيدة للجماعات الاخوانية بعد فشل دعوتهم للتدمير والخراب.



وكتب احد العناصر عبر صفحته الشخصية بتويتر: هى كده خلاص مافيش ثورة تانى.



وقال اخر: "عشان صفوفنا مش واحده ماعرفناش نعمل حاجه".



وتابع اخر: "احنا فشلنا عشان كل واحد عاوز يفرد رأيه على التانى".



واضاف اخر: "الجمعه اللى فاتت كانت فرصه ومحمد على ضيعها".



وقال: "طب خلاص بصوت نوسة".

