ضربهم الإحباط.. عناصر إخوانية: كده خلاص مافيش ثورة تانى

ضرب الإحباط عددا من العناصر المؤيدة للجماعات الاخوانية بعد فشل دعوتهم للتدمير والخراب.
وكتب احد العناصر عبر صفحته الشخصية بتويتر: هى كده خلاص مافيش ثورة تانى.
وقال اخر: "عشان صفوفنا مش واحده ماعرفناش نعمل حاجه".
وتابع اخر: "احنا فشلنا عشان كل واحد عاوز يفرد رأيه على التانى".
واضاف اخر: "الجمعه اللى فاتت كانت فرصه ومحمد على ضيعها".
وقال: "طب خلاص بصوت نوسة".
وكتب احد العناصر عبر صفحته الشخصية بتويتر: هى كده خلاص مافيش ثورة تانى.
وقال اخر: "عشان صفوفنا مش واحده ماعرفناش نعمل حاجه".
وتابع اخر: "احنا فشلنا عشان كل واحد عاوز يفرد رأيه على التانى".
واضاف اخر: "الجمعه اللى فاتت كانت فرصه ومحمد على ضيعها".
وقال: "طب خلاص بصوت نوسة".