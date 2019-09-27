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أخبار البلد

ضربهم الإحباط.. عناصر إخوانية: كده خلاص مافيش ثورة تانى

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 06:43 م
صدى البلد
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منار نور
ضرب الإحباط عددا من العناصر المؤيدة للجماعات الاخوانية بعد فشل دعوتهم للتدمير والخراب.

وكتب احد العناصر عبر صفحته الشخصية بتويتر: هى كده خلاص مافيش ثورة تانى.

وقال اخر: "عشان صفوفنا مش واحده ماعرفناش نعمل حاجه".

وتابع اخر: "احنا فشلنا عشان كل واحد عاوز يفرد رأيه على التانى".

واضاف اخر: "الجمعه اللى فاتت كانت فرصه ومحمد على ضيعها".

وقال: "طب خلاص بصوت نوسة".
ضربهم الإحباط.. عناصر إخوانية: كده خلاص مافيش ثورة تانى
ضربهم الإحباط.. عناصر إخوانية: كده خلاص مافيش ثورة تانى
ضربهم الإحباط.. عناصر إخوانية: كده خلاص مافيش ثورة تانى
ضربهم الإحباط.. عناصر إخوانية: كده خلاص مافيش ثورة تانى
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